Солдат-срочник впал в кому: Токаев поручил провести тщательное расследование

Фото: пресс-служба президента РК

По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области.

«Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование», – написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

Напомним, мама призывника Нуржигита Абдипатта записала видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором просит о помощи для её сына. Нуржигит, которому всего 19 лет, уже долгое время находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние остаётся критическим.

«Мы верим, что справедливость восторжествует, и надеемся на вмешательство нашего президента в это дело. Пожалуйста, поддержите нас в этом трудном пути. Распространяйте это видеообращение, чтобы как можно больше людей узнали об этой ситуации», – сказала женщина.

Также ранее отец призывника Тимур Жаналин в своем видеобращении рассказал, что его сын добровольно решил пойти в армию. По распределению юноша попал в Отар в часть 302/12. Однако парень не успел даже принять присягу, как с ним случилась трагедия. Призывник впал в кому в воинской части на юге Казахстана.

29 июня родители должны были приехать на присягу сына, но вскоре узнали, что он находится в реанимации кордайской ЦРБ.

В свою очередь в Минобороны заявили, что парень обратился в медпункт с жалобой на температуру и на его теле следов побоев не обнаружено.