В Минобороны опровергли избиение впавшего в кому солдата-срочника

В ведомстве заявили, что он обратился в медпункт с жалобой на температуру и на его теле следов побоев не обнаружено, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«В средствах массовой информации и социальных сетях распространяется недостоверная информация о причине госпитализации военнослужащего Гвардейского гарнизона в лечебное учреждение. В этой связи Министерство обороны сообщает: первоначально военнослужащий обратился в медпункт с жалобами на общее недомогание и высокую температуру. После медосмотра он был доставлен в инфекционное отделение военного госпиталя Гвардейска, где у военнослужащего была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, в связи с чем в экстренном порядке он был переведен в Центральную больницу Кордайского района Жамбылской области», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, состояние пациента оценивается как тяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работает выездная бригада военного госпиталя из Алматы в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта.



Отмечается, что «при поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений не было».

Ранее в соцсетях было опубликовано видеообращение отца 19-летнего костанайца Абдипатта Нуржигита. По его словам, парень не успел даже принять присягу, как с ним случилась трагедия.

29 июня родители должны были приехать на присягу сына, но вскоре узнали, что он находится в реанимации кордайской ЦРБ.

«9 июня нам сообщили, что он попал в медсанчасть воинской части с признаками ОРВИ. Утверждали, что поводов для беспокойства нет. Нам обещали, что сын позвонит и расскажет сам, как у него дела. Но вместо звонка сына, мы получили сообщение из части. Нам сказали, что наш сын потерял сознание, впал в кому и находится в реанимации кордайской больницы в критическом состоянии», — говорит отец в видеообращении.

По словам Тимура Жаналина, проблемы со здоровьем у призывника возникли после того, как его ударил сержант во время построения. От удара его сыну стало плохо.