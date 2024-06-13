Призывник впал в кому в воинской части на юге Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отец 19-летнего военнослужащего Абдипатта Нуржигита рассказал о трагическом инциденте в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

В видеобращении житель Костаная Тимур Жаналин сообщил, что его сын добровольно решил пойти в армию. По распределению юноша попал в Отар в часть 302/12. Однако парень не успел даже принять присягу, как с ним случилась трагедия.

29 июня родители должны были приехать на присягу сына, но вскоре узнали, что он находится в реанимации кордайской ЦРБ.

«9 июня нам сообщили, что он попал в медсанчасть воинской части с признаками ОРВИ. Утверждали, что поводов для беспокойства нет. Нам обещали, что сын позвонит и расскажет сам, как у него дела. Но вместо звонка сына, мы получили сообщение из части. Нам сказали, что наш сын потерял сознание, впал в кому и находится в реанимации кордайской больницы в критическом состоянии», — говорит отец в видеообращении.

По словам Тимура Жаналина, проблемы со здоровьем у призывника возникли после того, как его ударил сержант во время построения.

«Нам сказали, что был один удар от сержанта. Свидетели-сослуживцы утверждают, что удар был неожиданным, от которого нашему сыну стало очень плохо», — говорит Тимур Жаналин.

Также мужчина добавил, что к сержанту пока не применили никаких мер, помимо отстранения контактов со срочниками.

За разъяснением сложившейся ситуации редакция Kazpravda.kz обратилась в пресс-службу Минобороны, но ответа так и не получила.

Отметим, что в июне 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил создать спецкомиссию для расследования причин участившихся случаев смертей военнослужащих.

В свою защиту в Минобороны ответили, что «чрезвычайные происшествия, результатом которых является потеря военнослужащего, происходят не только в Вооруженных силах, то есть, в армии. В зоне ответственности за жизнь и здоровье подчиненных находятся также Пограничная служба КНБ, Национальная гвардия МВД, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям».