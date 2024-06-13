Призывник впал в кому в воинской части на юге Казахстана

Происшествия, Армия
131
Дана Аменова
Корреспондент

В конце июня он должен был принять присягу военнослужащего

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отец 19-летнего военнослужащего Абдипатта Нуржигита рассказал о трагическом инциденте в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

В видеобращении житель Костаная Тимур Жаналин сообщил, что его сын добровольно решил пойти в армию. По распределению юноша попал в Отар в часть 302/12. Однако парень не успел даже принять присягу, как с ним случилась трагедия.

29 июня родители должны были приехать на присягу сына, но вскоре узнали, что он находится в реанимации кордайской ЦРБ.

«9 июня нам сообщили, что он попал в медсанчасть воинской части с признаками ОРВИ. Утверждали, что поводов для беспокойства нет. Нам обещали, что сын позвонит и расскажет сам, как у него дела. Но вместо звонка сына, мы получили сообщение из части. Нам сказали, что наш сын потерял сознание, впал в кому и находится в реанимации кордайской больницы в критическом состоянии», — говорит отец в видеообращении.

По словам Тимура Жаналина, проблемы со здоровьем у призывника возникли после того, как его ударил сержант во время построения.      

«Нам сказали, что был один удар от сержанта. Свидетели-сослуживцы утверждают, что удар был неожиданным, от которого нашему сыну стало очень плохо», — говорит Тимур Жаналин.

Также мужчина добавил, что к сержанту пока не применили никаких мер, помимо отстранения контактов со срочниками. 

За разъяснением сложившейся ситуации редакция Kazpravda.kz обратилась в пресс-службу Минобороны, но ответа так и не получила.

Отметим, что в июне 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил создать спецкомиссию для расследования причин участившихся случаев смертей военнослужащих.

В свою защиту в Минобороны ответили, что «чрезвычайные происшествия, результатом которых является потеря военнослужащего, происходят не только в Вооруженных силах, то есть, в армии. В зоне ответственности за жизнь и здоровье подчиненных находятся также Пограничная служба КНБ, Национальная гвардия МВД, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям».

 

#армия #реанимация #срочники #призывник

Популярное

Все
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Образцовый порядок навели в своем городе жители Мамлютки
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Закон принят: жилье станет доступнее!
Скляр побеседовал с вице-президентом Hyundai Motor Group
Пострадавшие от наводнения жители Петропавловска обживают новый микрорайон «Бiрлiк»
Неопознанные объекты в ночном небе Алматы обсуждает Казнет
В акимате определились с названием для нового района Астаны
В Атырау экоэкспертами становятся... фламинго
Поэт от науки
Снимают не сглаз, а ответственность
Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры
Привлекаем все больше гостей
Работать на опережение
Каждый раз они спасают чьи-то жизни
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Укреплять инклюзивность на госслужбе
«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Спасших людей на Каспии военных моряков наградили в ВМС
Имущество на 6 млрд тенге вернули государству прокуроры пос…
Наркотики из Таиланда нашли в посылках на почте Астаны
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской облас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]