Приветственные слова прозвучали от представителей государства и партнеров – Комитета охраны прав детей Министерства просвещения РК, Посольства Австрии в Казахстане, Управления образования г. Астаны, благотворительных фондов и меценатов.

SOS Детская деревня в Астане была учреждена в 2000 году Корпоративным фондом «SOS Детские деревни Казахстана», который в 2024 году отметил свое 30-летие. За четверть века в SOS Детской деревне Астана проживали и получали услуги воспитания более 200 детей и молодых людей. Большинство выпускников сегодня успешно ведут самостоятельную жизнь, имеют профессию и создают собственные семьи. А сегодня под опекой Деревни проживает почти 90 детей и молодых людей.

«За это время более 200 детей выросли взрослыми, самодостаточными, уверенными в себе молодыми людьми. В этом году мы запустили интегрированные подростковые дома — новое направление по развитию молодежи, которое важно не только для Астаны, но и для всего Казахстана. Это новый формат сопровождения подростков: ребята учатся самостоятельности, пробуют жить во взрослой городской среде, но знают, что рядом всегда есть поддержка наставников и родной деревни. Многие проекты, которые мы запускаем здесь в поддержку молодежной опеки, в поддержку наших подростков, осуществляется при помощи благотворительного фонда «Халык» и фонда «NNEF»», - отметила национальный директор Корпоративного фонда «SOS Детские деревни Казахстана» Гульжан Асанова.

Такие дома уже успешно функционируют при SOS Детских деревнях Алматы и Темиртау.

С 2017 года в Астане, как и в SOS Детских деревнях в других городах Казахстана, внедряются модели интегрированных семей: родители-воспитатели живут с детьми не только в домах на территории деревни, но и в обычных жилых районах города.

По словам руководства фонда, особое внимание в деятельности деревни уделяется развитию молодежи и подготовке к самостоятельной жизни. Так, в апреле 2025 года при поддержке фонда «Халык» в современном жилом комплексе в Астане был открыт групповой интегрированный подростковый дом. Такой формат предусмотрен для плавного и безопасного перехода молодежи во взрослую жизнь. При этом молодые люди остаются под опекой Деревни, чья команда сопровождает их до достижения полной самостоятельности.

А комфортное и безопасное оснащение группового интегрированного подросткового дома было профинансировано компанией Eurasian Resources Group, которая является ещё одним надёжным партнёром SOS Детских деревень. Также ERG ежегодно поддерживает летний отдых детей и молодых людей под опекой Деревень.

«Мы продолжаем развивать и поддерживать молодежные программы, поддерживаем детей с особенными образовательными потребностями», - говорит директор ЧОУ «SOS Детская деревня Астана» Гульнар Ускенбаева.

Также в SOS Детской деревне Астана работает Центр поддержки детей и семьи (ЦПДС), чьей главной задачей является профилактика социального сиротства. С 2020 по 2024 благодаря сопровождению Центра было сохранено более 200 семей, в которых воспитывается около 600 детей. Сегодня на сопровождении Центра находится 60 семей, в которых растет около 200 детей.

Благодаря всем проектам профилактики социального сиротства, которые осуществляют SOS Детские деревни в четырех городах Казахстана (ЦПДС в гг. Алматы, Астана, Темиртау, Караганда, а также кризисный центр «Асар» в г. Алматы для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации), уже более 2500 детей не были разлучены с родными родителями.

«Благодаря поддержке благотворительного фонда «Халык» Тимура Кулибаева, SOS Детские деревни могут развивать проекты, направленные на подготовку молодых людей к самостоятельной жизни. Самое главное – с самых малых лет дети имеют возможность воспитываться в семье», - отмечает директор Благотворительного фонда «Халык» Сагинбек Шункеев.

Напомним, что корпоративный фонд «SOS Детские деревни Казахстана» — некоммерческая организация, основанная в 1994 году. На сегодняшний день равноправными соучредителями фонда являются международная организация SOS Children’s Villages International (SOS Kinderdorf) и Общественный фонд «NNEF».

Фонд «SOS Детские деревни Казахстана» заботится о детях и молодых людях, оставшихся без попечения родителей или рискующих его потерять. За 30 лет в «SOS Детских деревнях Казахстана» получили и продолжают получать услуги воспитания и проживания более 900 детей и молодых людей.

Организация действует в Алматы, Астане, Караганде и Темиртау. В рамках проекта Координационного совета детских деревень семейного типа, организация оказывает методическую поддержку детским интернатным учреждениям по всему Казахстану.