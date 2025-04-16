Советник Президента встретился с военнослужащими Нацгвардии

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Во время встречи состоялся открытый диалог с личным составом воинской части

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

На IV заседании Национального курултая, проведённом по инициативе Главы государства, были поставлены важные задачи, направленные на развитие страны. В рамках реализации этих поручений советник Президента Республики Казахстан Мәлік Отарбаев встретился с личным составом воинской части 5513 Национальной гвардии, дислоцированной в городе Тараз, и провёл содержательную беседу, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии также приняли участие ряд общественных деятелей Жамбылской области и представители государственных органов.

Мәлік Отарбаев подробно остановился на мероприятиях, реализуемых в рамках поручений Президента, и особо подчеркнул важную роль военных структур в обеспечении внутренней стабильности и единства в обществе.

Во время встречи состоялся открытый диалог с личным составом воинской части.

В завершение встречи М. Отарбаев пожелал военнослужащим успехов и призвал к совместной работе на благо будущего государства.

К слову, он особо отметил значимость роли Национальной гвардии как надёжного щита страны в деле сохранения общественного порядка и единства, выразив благодарность за службу.

Пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

 

#встреча #Нацгвардия #советник #Мәлік Отарбаев

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