Фото пресс-службы президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика

Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (представлен заместителем кабинета министров Туркменистана) и президент Европейского Совета Шарль Мишель приветствовали в Астане первую региональную встречу на высшем уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В открытой и дружественной атмосфере взаимного уважения и доверия участники подвели итоги прошедшего периода многогранного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии и ЕС и подтвердили свою приверженность продолжению строительства крепкого, разностороннего и перспективного партнерства, основанного на общих ценностях и взаимных интересах.

Они подтвердили свою приверженность совместной работе во имя мира, безопасности, демократии, верховенства закона и устойчивого развития при полном соблюдении международного права. Выразили неизменную приверженность соблюдению Устава ООН, особенно принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного разрешения международных споров.

За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и ЕС межрегиональное сотрудничество продвинулось во многих областях и секторах и служит примером многостороннего партнерства во имя процветания и устойчивости.

Лидеры отметили важность укрепления диалога в области верховенства закона, прав человека, гендерного равенства и работы институтов, которые являются руководящими принципами межрегионального сотрудничества в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии от 17 июня 2019 г.

Участники приветствовали институционализацию взаимоотношений между Центральной Азией и ЕС в рамках действующих платформ высокого уровня, а также подчеркнули важность активного вовлечения гражданского общества в развитии межрегионального сотрудничества.

Президент Европейского Совета приветствовал усилия лидеров стран Центральной Азии по укреплению регионального сотрудничества и взаимосвязанности, обозначенные в Совместных заявлениях Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

В свою очередь, главы государств Центральной Азии высоко оценили вклад ЕС в активизацию экономического развития после пандемии, преодоление социально-экономических вызовов, вызванных COVID-19, и продвижение трансграничного сотрудничества в регионе. Поддержка и расширение механизмов взаимной торговли и инвестиций дает качественный импульс социально-экономическому развитию всех сторон.

Стороны подчеркнули, что создание благоприятных условий для ведения бизнеса будет способствовать дальнейшему росту инвестиций в регион, развитию взаимосвязанности и торговли. В этом контексте, стороны приветствовали новую платформу Экономического форума ЕС - Центральная Азия.

Участники выразили общую озабоченность гуманитарной ситуацией в Афганистане и признали необходимость расширения взаимодействия в оказании гуманитарной помощи афганскому народу. Участники подчеркнули важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех афганцев, в частности женщин, девочек и меньшинств, а также создания инклюзивного и представительного правительства.

В этом контексте значимыми являются промежуточные итоги пилотного проекта ЕС и ПРООН по обучению афганских девушек в университетах Казахстана и Узбекистана, а также в рамках специальных образовательных программ в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Данные инициативы направлены на создание возможностей для получения высшего образования афганских граждан и способствуют инклюзивному социально-экономическому развитию женщин в афганском обществе.

Стороны отметили положительные результаты и потенциал сотрудничества между Центральной Азией и ЕС в области управления границами и безопасности, в совместной борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, контрабандой мигрантов, незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, транснациональным наркотрафиком и угрозами кибербезопасности в соответствии с универсальными принципами.

Участники подчеркнули исключительную важность разработки регионального видения и сотрудничества в создании устойчивой взаимосвязанности между Центральной Азией и ЕС в соответствии со стратегией ЕС «Global Gateway» и национальными целями развития транспорта и транзита стран Центральной Азии.

Лидеры стран Центральной Азии приветствуют намерение ЕС содействовать развитию устойчивой транспортной логистики и цифровой взаимосвязи при соблюдении стандартов «зеленого» развития. Ожидаемые результаты исследования ЕС по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии имеют важное значение, как и тесное сотрудничество между сторонами по гармонизации транспортных маршрутов Центральной Азии и ЕС, в том числе с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T). В этом контексте участники приветствовали проведение в ноябре 2022 года Министерской конференции ЕС-Центральная Азия по взаимосвязанности.

Участники выразили заинтересованность в усилении совместных действий в области «зеленого развития», охраны окружающей среды и изменения климата в соответствии с Парижскими обязательствами сторон. Принимая во внимание положительный опыт ЕС в разработке и внедрении механизмов совместного управления водными ресурсами и трансграничными реками, участники обсудили варианты укрепления межрегионального сотрудничества в реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водно-энергетического партнерства в Центральной Азии.

Стороны отмечают важность укрепления экспертно-аналитического взаимодействия между аналитическими центрами двух регионов для выработки совместных подходов к общим вызовам.

Участники выразили глубокую признательность Казахстану за инициативу и проведение первой встречи глав государств Центральной Азии и ЕС и договорились встречаться регулярно.

Популярное

Все
Долг ответственностью краcен
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Все дело – в контенте
С книгой для жизни
По широкому кругу вопросов
Звонкое наследие Амре
Агиткампания в недрах страны
Награда за спасение детей
Для сильных духом
Нешуточные страсти на арене
Обсудили ряд проблем
«Сарыарка» идет без поражений
Настроить сердце на здоровый ритм
Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист
Остаться в живых
Устроившего ралли у остановки водителя наказали в Караганде – видео
В Петропавловске выпавший со 2-го этажа мужчина очнулся и вернулся в квартиру
Пиши и сокращай
Масштабная работа
Добро побеждает
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Центральной Азии и Европе нужно строить мосты, а не стены –…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительс…
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Токаев утвердил поправки в Договор о противодействии отмыва…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией в сфере отмывани…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]