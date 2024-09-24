Современная школа открылась в Семее

Открытие новой школы на 1200 мест в густонаселенном районе областного центра совпало с Днем города. Действительно, хороший подарок, который помог решить проблему с дефицитом ученических мест

Грандиозный проект, стоимостью 9,2 млрд тенге за сравнительно короткие сроки воплотила в жизнь Группа KAZ Minerals.

В новом учебном заведении 48 учебных кабинетов - 6 кабинетов информатики, 6 мультимедийных кабинетов, 6 предметных кабинетов (химия, физика, биология), кабинет робототехники, кабинет графики и моделирования, токарно-слесарная мастерская, кабинет гончарного дела, кабинет кулинарии, кабинет швейного дела и др. В школе просторный актовый зал на 280 мест и столовая на 420 мест.

В школе оборудован один большой спортзал и малый спортивно-игровой зал для учащихся начальных классов. Также на территории школы разместили футбольную, волейбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку и другую инфраструктуру для отдыха и обучения учащихся.

При проектировании и строительстве школы были предусмотрены все современные решения, включая условия для маломобильной группы населения. Оборудованы 4 пандуса, предусмотрены тактильные дорожки на территории и внутри здания, установлены 2 лифта.

Школа рассчитана на 1200 мест, мы уже набрали 1415 учащихся. Поэтому уже начали планировать обучение в две смены. Также планируем открыть две подгруппы предшкольной подготовки. Мы благодарны компании KAZ Minerals за такой подарок областному центру в преддверие Дня города. Помимо строительства, компания оснастила мастерские, кабинеты робототехники и информатики. Также все кабинеты оснащены интерактивными панелями. Компания закупила мебель для школы очень хорошего качества. Вся мебель казахстанского производства, - рассказывает исполняющий обязанности директора IT-школа-лицей №50 Нартай Чултуков.

Открытие школы позволило создать более 100 новых рабочих мест.В августе был объявлен конкурс для учителей, в котором приняли участие около 300 преподавателей, из них 88 прошли по конкурсу. Из близлежащих школ перевелись 40 учителей. Причем еще нужны учителя по предметам информатика, математика, физика, поэтому будет объявлен дополнительный конкурс.

При строительстве школы были задействованы казахстанские подрядные организации и в подавляющем большинстве использована продукция отечественных товаропроизводителей.

Компания является социально-ориентированной и мы вкладываем значительные средства в развитие социальной сферы, мы анализируем это с местными исполнительными органами, что нужно для региона, какой эффект может быть от этого, одним из таких проектов стало строительство современной школы. Здесь оборудованы современные классы информатики и робототехники, просторный актовый зал и столовая, спортзалы и открытые площадки. Также есть зона для нетворкинга, где дети могут общаться и решать творческие задачи. Мы уверены, что школа будет востребованной. Станет визитной карточкой Семея и задаст новые тренды в обучении на родине великого Абая, — директор корпоративного фонда KAZ Minerals Demeu Руслан Касенов.

После церемонии открытия, аким области Абай Нурлан Уранхаев, осматривая новые кабинеты и помещения, отметил, что это открытие — первая ласточка в зарождении нового района «Заря».

Такой школы у нас еще не было, - сказал Нурлан Уранхаев, — их еще построят — но это первая. Здесь у нас еще построится Конгресс-холл, стадион, на месте старых домов появится новый район. Сразу оговорюсь — исторические здания трогать не станем. И представьте — из окон новых домов будет виден Иртыш, это будет очень красиво.

Дефицит ученических мест по городу Семей составляет более пяти тысяч. Контингент в новой школе составляет более 1415, в регионе строятся еще две новые школы в рамках Национального проекта «Комфортная школа». Таким образом мы сможем сократить дефицит ученических мест в регионе, - рассказал руководитель отдела образования г. Семей Биржан Булабаев.

Второклассник Айбын Дуйсенханов очень доволен, что в новом учебном году родители решили перевести его в новую школу. Мальчишка не скрывает искренней радости и ему не терпится позаниматься в кабинете робототехники. Он признался, что он давно мечтал позаниматься с наборами, которыми оснащены кабинеты робототехники.

Впечатлением о новой школе поделилась мама двоих школьников Мадина Намазакова:

Мы перевели своих детей, они учились в разных школах. Радует, что обучение в новой школе на двух языках, потому что мои дети учатся в русском и казахском классах. Открытие этой школы – большое событие для нашей семьи, нас радует, что в нашем регионе есть современное учебное заведение, где будет уделено внимание не только академическим знаниям, но и IT-сфере, что немаловажно в современном мире. Здесь уделено внимание безопасности детей, по всему периметру установлены камеры видеонаблюдения, при входе пропускная система, для нас это немаловажно. Школа привлекла нас еще и тем, что здесь оборудованы современные классы робототехники и информатики.

В компании отметили, что строительство школы – это новый этап в реализации Группой KAZ Minerals долгосрочной стратегии по развитию высокоэффективного конкурентоспособного человеческого капитала. Компания уже реализует на протяжении нескольких лет программы сотрудничества с высшими и средними специальными учреждениями образования в регионах присутствия. Ежегодно выделяются гранты талантливым выпускникам, предоставляется оплачиваемая профессиональная стажировка на предприятиях Группы, реализуются программы переквалификации среди местных жителей. С появлением школы этот процесс будет охватывать и среднее образование.