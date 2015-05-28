Создать правительственную комиссию по выяснению причин падежа сайгаков поручил Масимов

Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов поручил создать Правительственную комиссию по выяснению причин падежа сайгаков в 2015 году на территории Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
По данным на 23 мая, число сайгаков, павших
в Костанайской области, близко к 85 тысячам. На территории Акмолинской и Актюбинской областей зафиксирована смерть свыше тысячи животных. По данным на 25 мая, уничтожено
более 81 тыс. туш погибших животных.
Напомним, первые случаи гибели сайгаков бетпакдалинской популяции были зафиксированы 17 мая на территории Государственного природного резервата "Иргиз-Торгай". По последним данным, утилизировано 2 880 туш. 21 мая на границе Жаркаинского и Жаксынского районов Акмолинской области обнаружено порядка 1 000 мертвых животных. Достоверные причины гибели антилоп сайги до сих пор не установлены. К работе привлечены
международные специалисты.