Создавайте свои игры

фото из архива "КП"

Genie представляет собой относительно небольшую ИИ-модель с 11 млрд параметров. Ее обучали на более чем 200 000 часах общедоступных видео, где люди играют в разные двухмерные платформеры. И хотя эти ролики не включали никаких подсказок касательно управления и необходимости нажатия тех или иных кнопок для выполнения определенных действий, нейросеть сумела во всем разобраться самостоятельно. Модель поняла принципы физики и взаимодействия персонажа с окружением.

В результате «Джинн» умеет создавать игры по текстовому описанию, схематическим наброскам или готовым изображениям, в том числе сгенерированным с помощью ИИ, и даже реальным фотографиям. И теперь каждый из нас может создавать не только небольшие видеофильмы, но и игры.