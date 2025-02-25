Специалистов по кибербезопасности готовят в колледжах

– В областном центре и районах 27 колледжей, – проинформировал руководитель управления образования области Жетысу Марат Сулейменов. – Студентов в них – почти четырнадцать тысяч. При этом в пятнадцати ссузах идет целевая подготовка по 25 востребованным у работодателей специальностям, заключены договоры со 155 предприятиями региона.

В области Жетысу разработали Атлас новых профессий и определили перечень дефицитных, а также реестр исчезающих специальнос­тей, подготовка по которым бессмысленна. Сильные молодые кадры нужны в обрабатывающей промышленности, энергетике, в том числе по работе с возобновляемыми источниками энергии, в сельском хозяйстве, информационных технологиях и коммуникациях, в сфере туризма.

Директор Талдыкорганского высшего политехнического колледжа Шынгыс Нургожаев рассказывает, что учебное заведение теперь ориен­тировано и на подготовку специалистов IT для строительной отрасли.

– Мы выпускаем прикладных бакалавров – проектировщиков «умных домов», специалис­тов по кибербезопасности, техников, – говорит он. – Наш колледж одним из первых в Казах­стане прошел международную отраслевую аккредитацию NCCER. Она применяется более чем в 70 странах. У нас развитая материальная база, есть, например, мастерская по настройке дронов и ряд других мастерских. Имеются своя типография, лаборатории.

В Строительно-техническом колледже Жетысу налажено дуальное обучение.

– Мы готовим дизайнеров, электромонтеров, мебельщиков, специалистов радиотехники и телекоммуникаций, – рассказывает директор колледжа Санат Рамазанов. – Нынче Строительно-технический колледж Жетысу впервые осуществил набор по специальности «архитектура». Это решение стало результатом тщательного изучения рынка труда. Сейчас по квалификации «графическое проектирование» специальности «архитектура» обучаются 25 студентов. Кадровый состав сформирован из числа опытных преподавателей, в том чис­ле имеющих стаж работы на производстве. Обновлена материально-техническая база. Как видите, созданы все условия для качественного освоения новой профессии. Также мы планируем открыть новую специальность – «хаус-мастер». Данная квалификация включает в себя обучение сразу по нескольким компетенциям: электрика, сварщика и сантехника.

В зависимости от рынка труда и реестр профессий, представителей которых готовят колледжи региона, будет тоже варьироваться. Какую-то специальность из реестра могут убрать, другую – добавить.

– Так, в этом году в колледжах региона открыто 13 новых специальностей, – сообщил руководитель отдела ТиПО областного управления образования Саят Батырбеков. – Это мас­тер строительных работ широкого профиля и исполнитель графических работ, слесарь по эксплуатации и ремонту газопроводов, машинист крана, слесарь по ремонту автомобилей, монтажник технологического оборудования очистных сооружений, оператор производства сахара. Также в этом списке профессий – лаборант химического анализа, оператор беспилотных летательных аппаратов, туристический гид и другие. Работа по определению потребностей в кадрах в регионе продолжается, для этого соз­дана специальная рабочая группа экспертов.