Спецподразделение по борьбе с дебоширами создано в МВД
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В Центральном аппарате Министерства внутренних дел в структуре Комитета административной полиции образовано управление по борьбе с семейно-бытовым насилием, проинформировал заместитель председателя комитета полковник полиции Ренат Зулхаиров на пресс-конференции в СЦК. Возглавила его подполковник полиции Акмарал Серикбаева, обладающая более чем 20-летним опытом работы в этой сфере, мать шестерых детей, хорошо знающая, насколько важна безопасность семьи.