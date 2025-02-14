Спецподразделение по борьбе с дебоширами создано в МВД

Закон и Порядок
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Марина Демченко
специальный корреспондент

В Центральном аппарате Министерства внутренних дел в структуре Комитета административной полиции образовано управление по борьбе с семейно-бытовым насилием, проинформировал заместитель председателя комитета полковник полиции Ренат Зулхаиров на пресс-конференции в СЦК. Возглавила его подполковник полиции Акмарал Серикбаева, обладающая более чем 20-летним опытом работы в этой сфере, мать шестерых детей, хорошо знающая, насколько важна безопасность семьи.

коллаж из архива «КП»

Как сообщил Ренат Зулхаиров, несмотря на принимаемые меры, в полицию ежегодно поступают порядка 100 тыс. сообщений о бытовом насилии. По итогам прошлого года больше всего обращений поступило в Алматы, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской областях и Астане. Примерно такая же статистика сохраняется и в 2025-м.

Спикер напомнил: в прошлом году Главой государства подписан закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, ужесточилась ответственность за насилие в отношении этих категорий граждан. В частности, исключена возможность примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетнего; за изнасилование малолетнего предус­мотрено только пожизненное лишение свободы; усилена ответственность за похищение и незаконное лишение свободы; криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

– По итогам 2024 года в стране зарегистрировано порядка семи тысяч уголовных дел за совершение побоев и причинение легкого вреда здоровью. Ранее за эти деяния следовала административная ответственность. Мы добились снижения более тяжких бытовых преступ­лений на 2,2 процента, в том числе убийств – на 6,4 процента, причинений тяжкого вреда здоровью – на 25,5 процента, причинений средней тяжести вреда здоровью – на 12 процентов, – сказал спикер, отвечая на вопросы журналистов.

– Защита жертв семейно-бытового насилия, а также его пресечение является национальным приоритетом, – в свою очередь заметила начальник управления по борьбе с семейно-бытовым насилием Акмарал Серикбае­ва. – Наше подразделение не только реагирует на факты насилия, но и намерено устранять их причины, создавая новую систему безопас­ности для каждой семьи в стране.

В целом отношение к этому вопросу изменилось, было отмечено на пресс-конференции. Сами потерпевшие, родственники и соседи стали активнее сообщать о таких фактах.

В регионах созданы мобильные группы по раннему выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники этих групп с начала года осмотрели около четырех тысяч семей по адресам и вы­явили 151 семью, нуждающуюся в помощи государства. В стране законодательно внедрен институт центров поддержки семьи, в регионах таких открыто уже 48, они координируют профилактику бытового насилия с участием всех государственных органов.

#МВД #бытовое насилие #СЦК #спецподразделение

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