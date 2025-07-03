Для особенных детей в этом году создали летний лагерь на базе Высшего гуманитарного колледжа

Фото: акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провёл очередную онлайн-встречу с родителями детей с инвалидностью и ментальными нарушениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

На мероприятии об исполнении предыдущих поручений отчитались руководители областных управлений, акимы городов и районов. Так решился вопрос с открытием специальной школы для детей с ментальными нарушениями.

«Ведутся подготовительные работы: подбор кадров, контакт с родителями, комплектование классов. В следующем году на базе школы-интерната № 4 отдела образования Караганды будет открыто четыре класса для детей с нарушениями интеллекта с государственным и русским языками обучения: два нулевых и два первых», – сообщил заместитель руководителя управления образования Мейіржан Сыздыков.

Действует Telegram-канал, где можно получать информацию об инклюзивном и специальном образовании.

В колледжах создаются условия для студентов с особыми образовательными потребностями. В этом году выпускников такой категории 117. Им стараются помочь найти работу.

Для особенных детей в этом году создали летний лагерь на базе Высшего гуманитарного колледжа. Он показал свою эффективность. Родители просят, чтобы таких лагерей было больше.

В Темиртау по обращению родителей планируют открыть центр поддержки детей с аутизмом. В данное время нашли подходящее помещение, в котором нужно сделать ремонт.

Ведётся работа и по развитию творческих кружков и спортивных секций для детей с особыми образовательными потребностями. К примеру, в Караганде, Шахтинске и Балхаше открывают секции, где особенные дети и подростки могут играть в шашки, шахматы, дартс, тоғызқұмалақ, бес асық и асық ату.

В этом году в Караганде планируют открыть два центра дневного пребывания – для детей с аутизмом и ментальными нарушениями и для тех, кто старше 18 лет.

Также разработан проект, направленный на социальную адаптацию молодёжи с инвалидностью. Он включает и работу с родителями, подготовку тренеров.

На встрече родители подняли вопросы, касающиеся доступной среды, здравоохранения, развития иппотерапии, адаптивного плавания, инклюзивной хореографии. О необходимости обновления оборудования реабилитационного центра «Умит» рассказал общественник Нияз Сундиталиев.

Также подняли проблему, когда ребёнка с инвалидностью воспитывает один родитель. В случае его болезни нужен центр, пансионат, куда обратиться за помощью в трудной ситуации.

Ермаганбет Булекпаев согласился, что вопрос важный, жизненно актуальный и поручил рассмотреть возможные варианты.

Глава региона поблагодарил родителей за неравнодушие. Он призвал акимов городов и районов быть на постоянной связи с родителями особенных детей.