Спикер Сената встретился с депутатами маслихата Алматинской области

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Аманжолова Айман
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Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев обсудил с депутатами маслихатов Алматинской области задачи, исходящие из поручений главы государства, и новый формат взаимодействия Сената с маслихатами.

Фото: Н.Байбулин

Председатель Сената акцентировал внимание на необходимости качественной и оперативной реализации задач, которые были поставлены на совещании по вопросам социально-экономического развития Казахстана президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенат, являющийся Палатой, представляющей интересы регионов, намерен и дальше усиливать связь с маслихатами.

В этой связи, председатель Сената определил ряд приоритетных направлений в предстоящей совместной работе. Так, по мнению Маулена Ашимбаева, сейчас важно активнее привлекать депутатов маслихатов к деятельности по принятию законов новой формации. А сенаторы, в свою очередь, должны больше внимания уделять вопросам развития регионов и законодательно содействовать решению системных проблем.

«В каждом регионе существуют свои специфические актуальные проблемы. Большинство из них, как подчеркнул глава государства, связаны с инфраструктурой, социальными объектами, реализацией государственных программ. Депутаты Сената будут планомерно поднимать их на центральном уровне и содействовать их положительному решению. В прошлом году Парламент принял 86 законов, 13 были инициированы депутатами. Принятые законы направлены на развитие страны и повышение качества жизни граждан. Кроме того, реализуются десять национальных проектов, утвержденных президентом страны. Все эти документы имеют прямое отношение к развитию регионов. Мы вместе должны обеспечить их качественную и оперативную реализацию», – сказал Маулен Ашимбаев и призвал коллег консолидировать усилия вокруг реализации поставленных главой государства задач.

Обратил внимание спикер Сената и на важность повышения роли маслихатов в свете развития системы местного госуправления и самоуправления. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в действующее законодательство уже внесен ряд изменений, которые позволяют передать некоторые функции от центра – в регионы. Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается принятие ещё ряда законодательных новелл.

«Вопросу децентрализации системы управления большое значение придает президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. В результате проведенных административных реформ ряд функций Правительства была передана центральным государственным органам. В рамках следующего этапа административных реформ ряд полномочий должны быть переданы местным исполнительным органам власти. Уже в ближайшие месяцы мы планируем принять соответствующие законы. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении роли маслихатов. Новый этап административных преобразований должен открыть путь к расширению компетенции местных представительных органов», - отметил Маулен Ашимбаев.

Затронул спикер Сената и вопросы оказания материально-технической и методической помощи маслихатам. Предложение председателя – организация регулярных семинаров, тренингов и обмена опытом для депутатов маслихатов, что в итоге позволит создать достойные условия для повышения квалификации депутатов местных представительных органов.

В рамках визита в Алматинскую область спикер Сената встретился и с активной молодежью региона. Он выразил уверенность в том, что новое поколение молодых управленцев продолжит курс на созидание Справедливого Казахстана.

«Вы знаете, что 2019 и 2020 годы были объявлены Годом молодежи и Годом волонтера, был создан Президентский молодежный кадровый резерв. Мы приглашаем вас принять активное участие в проектах Сената – Школе аналитики и Клубе молодых экспертов. Будущее нашей страны неразрывно связано с молодежью. Мы верим, что каждый из вас, чувствуя эту ответственность, внесет большой вклад в развитие нашей страны в своих сферах», – отметил Маулен Ашимбаев и акцентировал внимание на необходимости формирования у современного поколения правильных ценностей, глубоких знаний и профессиональных навыков.

Также спикер Сената также встретился с коллективом Центра оказания специальных социальных услуг «Шарапат».

#маслихат #Сенат #Ашимбаев #спикер

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