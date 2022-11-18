Спикер Сената встретился с наблюдателями от ТюркПА

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями от ТюркПА, прибывшими в Казахстан для наблюдения за внеочередными выборами президента страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

В начале беседы Маулен Ашимбаев выразил соболезнования турецким парламентариям в связи с гибелью людей в результате теракта, произошедшего в Стамбуле 13 ноября, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Спикер Сената также поблагодарил парламентариев за участие в мониторинге внеочередных выборов Президента и отметил, что Казахстан придаёт большое значение наблюдательному процессу.

Председатель Сената подчеркнул, что предприняты все необходимые меры по проведению выборов в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами в этой сфере.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности предстоящих выборов и проинформировал наблюдателей о проводимых в стране реформах в сфере дальнейшего развития политической системы, устранения рисков монополизации власти и укрепления основных принципов демократии.

Как отметил спикер палаты, в Казахстане принят ряд важных конституционных законов, призванных укрепить систему защиты прав человека, обеспечить баланс полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами.

«По поручению главы государства создана законодательная база для смешанной модели формирования Мажилиса и маслихатов, поэтапного введения выборов акимов городов районного и областного значения. Эти и другие изменения отвечают запросу и интересам наших граждан. В то же время они способствуют формированию новой политической модели, укреплению доверия людей к государственным и политическим институтам», – подчеркнул спикер Сената.

В свою очередь, глава делегации Эрол Кая подчеркнул, что деятельность Миссии наблюдателей от ТюркПА направлена на объективную оценку избирательной кампании. Он также пожелал народу Казахстана чтобы внеочередные выборы президента прошли в рамках законодательства страны и в соответствии с общепризнанными международными стандартами.

Отметим, в стране аккредитовано 10 международных организаций и 641 наблюдатель из 35 зарубежных стран. Для оказания содействия миссиям наблюдателей в Министерстве иностранных дел создан специальный штаб.