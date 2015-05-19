Свежий выпуск Спрос рождает предложение Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Если поначалу в специально оборудованном павильоне свои товары предлагали 20 сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий, то сейчас их число увеличилось до 30. Торговые места продавцам предоставляются бесплатно. Не взимается плата и за въезд на территорию рынка. Исключение посредников из торговой цепочки позволяет реализовывать продовольственные товары на 10–15% дешевле, чем на других рынках. Реализация казахстанских товаров налажена и в районах области.

Лучшие торговые места, как говорят продавцы, – на уровне глаз – предоставляются отечественным производителям и в магазинах. Палата предпринимателей ЗКО объявила конкурс на лучший супермаркет, создающий все условия для продажи местных продуктов питания. Стабильный спрос на свежую, экологически чистую сельхозпродукцию и продовольственные товары уже отразился на уровне производства. В сравнении с тем же периодом прошлого года в регионе увеличился выпуск круп, макаронных и хлебобулочных изделий, муки, мяса и мясопродуктов, консервов, молочной продукции. Особенно полюбилось западноказахстанцам сливочное масло, производство которого возросло почти в пять раз.

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, весенние полевые работы проводятся с таким расчетом, чтобы полностью обеспечить сырьем потребности перерабатывающих предприятий, которые в свою очередь намерены расширять ассортимент выпускаемой продукции.