Сроки газификации Астаны назвали в городском акимате

Общество
В рамках реализации "Пяти социальных инициатив Президента" подготовлено технико-экономическое обоснование проекта "Газификация города Астана". Оно разработано и направлено в Республиканское государственное предприятие "Госэкспертиза", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Согласно проекту, строительство газораспределительных сетей по городу разделено на три очереди. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на первую очередь проекта с 9-ю пусковыми комплексами. Первый пусковой комплекс – подача газа обеспечивается от АГРС-1 на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 (водогрейные котлы и мазутные котлы); второй пусковой комплекс – подача газа от АГРС-2 на ТЭЦ-2 (водогрейные котлы); с третьего по шестой пусковые комплексы – газораспределительные сети до жилых массивов "Көктал-1", "Көктал-2"; седьмой пусковой комплекс – газораспределительные сети до жилого массива "Железнодорожный". С восьмого по девятый пусковые комплексы – газораспределительные сети до жилого массива "Юго-Восток".

Ориентировочный срок получения заключения ПСД первой очереди – первый квартал 2019 года.

"После получения положительного заключения государственной экспертизы на ПСД первой очереди акиматом в соответствии с Бюджетным кодексом РК будет направлена в адрес Министерства энергетики РК необходимая документация для финансирования проекта. Срок реализации второй и третьей очередей строительства газораспределительных сетей планируется в период с 2021 по 2023 годы за счет средств местного и республиканского бюджетов, а также с привлечением частных инвестиций", –добавили в акимате.
 
В рамках реализации второй и третьей очередей проекта планируется строительство газораспределительных сетей до жилых массивов "Мичурино ", "Интернациональный", "Куйгенжар", "Тельмана", "Пригородный", Garden Village и Family Village, "Ильинка", "Шубары" и "Ондирис".

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