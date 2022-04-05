Власти Казахстана приняли решение продлить до 1 апреля 2023 года сроки маркировки обуви, завезенной в республику до 1 ноября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития цифровой экономики, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Кроме того, по данным ведомства, для поддержки малого бизнеса, 1 марта 2022 года оператор проекта маркировки запустил акцию по бесплатной маркировке остатков обуви. Заявки для участия в акции принимаются до 1 июня 2022 года включительно. Акция разовая и позволяет предпринимателям печатать коды маркировки за счет средств оператора.

Также в будущем предпринимателям предоставят возможность маркировать ввозимую обувь на собственных складах после прохождения таможенной очистки. Сейчас они могут сделать это на таможенных складах до прохождения таможенных процедур.

К слову, ранее для удобства продавцов были отменены обязательные требования к заполнению весогабаритных характеристик обуви и размещению фотографий.

Отметим, что обязательная цифровая маркировка обуви стартовала в Казахстане в ноябре прошлого года. До 1 апреля 2022 года предпринимателям разрешалось продавать немаркированную обувь, после этой даты на прилавках должна была остаться только оцифрованная обувь.

Напомним, 1 марта 2019 года Законом РК № 230-VI было ратифицировано Соглашение о маркировке товаров в странах Евразийского экономического союза. Оно позволит усилить контроль за оборотом товаров в ЕАЭС, минимизировав «серый» оборот. Потребители же получат гарантию того, что приобретенный товар легален. Маркировка товаров будет взаимно признаваться в странах ЕАЭС и позволит нам экспортировать маркированную казахстанскую продукцию в Россию, Кыргызстан, Беларусь и Армению.