Сталь европейского стандарта

После запуска новых мощностей годовой объем производимой продукции ТОО «Ferrum-Vtor» составит 100 тыс. тонн стали европейского стандарта. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд. 244 млн. тенге. Всю эту сумму, за исключением 19 млн. собственных средств, руководство предприятия получило в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Ввод в строй дополнительного литейного цеха позволит вдвое увеличить производственную мощность завода и создать полторы сотни рабочих мест. Уже сейчас на комбинате работает порядка тысячи шымкентцев.

Новый комплекс сталеплавильного цеха включает в себя две пары индукционных 10-тонных печей, 15-тонный кислородный конвертер и МНЛЗ. Его поставили производители из Индии и Китая. Новое оборудование автоматизировано, имеет датчики, позволяющие контролировать все необходимые при плавке металла параметры. По информации технического директора ТОО «Ferrum-Vtor» Константина Мягкова, модернизация значительно сказалась на повышении энергоэффективности предприятия. Эксплуатация нового оборудования, в частности, снизила удельный расход электроэнергии на тонну жидкой стали с 780 до 580 кВт.

Освоение новых производственных мощностей позволит, по расчетам руководства компании, не только увеличить годовой объем выпускаемой металлопродукции, но и качественно изменить ассортимент проката. Применение конверторного процесса даст возможность получать канатную катанку с последующим переделом в проволоку для сердечников проводов, выпуск которых предполагается наладить в ближайшее время. Оборудование позволяет ежегодно производить до 50 тыс. тонн арматуры различного диаметра, до 30 тыс. тонн квадратной заготовки, до 30 тыс. тонн стальной катанки, до 10 тыс. тонн проволоки различного диаметра, а также чугунное литье в ассортименте. Вся эта продукция пользуется хорошим спросом, что позволяет компании наращивать производство и успешно развиваться. Металлопрокат поставляется как на внутренний рынок, так и за пределы Казахстана.

Среди партнеров нового предприятия уже значатся потребители из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Афганистана и Ирана. Пока сырьем для комбината служит лом черных металлов. Но комбинат уже получил разрешительные документы на разработку месторождения железных руд в Тюлькубасском районе, освоение которого открывает перед компанией новые перспективы.

Любовь ДОБРОТА