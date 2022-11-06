Стали известны подробности по факту гибели рабочего шахты «Казахстанская»

Сотрудники полиции рассказали подробности гибели сотрудника шахты «Казахстанская», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казинформ.

Как стало известно погибшему было 24 года. Его тело нашли 6 ноября в городе Шахтинск около трансформаторной будки между шахтами имени «Ленина» и «Казахстанская».

«Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Стражи порядка выясняют причину смерти мужчины. Предположительно, мужчина скончался от высокого напряжения. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что на территории шахты «Казахстанская» было найдено тело сотрудника одного из подразделения Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау».