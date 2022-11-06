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Происшествия

На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего

Еще одно ЧП в компании «АрселорМиттал Темиртау». О нем сообщила пресс-служба компании, передает
Kazpravda.kz

Сегодня на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» найдено тело рабочего, сообщает пресс-служба компании.

«6 ноября 2022 г. на территории шахты «Казахстанская» Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» было обнаружено тело сотрудника одного из подразделений Угольного департамента. На момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

Органами внутренних дел ведется расследование.

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