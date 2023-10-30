Стали новоселами

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Валентина Мелехова

В костанайском «Юбилейном» ввели последний из запланированных домов, тем самым завершив строительство микрорайона.

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Ключи от квартир в торжест­венной обстановке вручили 15 костанайцам, которые много лет стоя­ли в очереди на получение жилья из государственного фонда. Среди новоселов – Мухтар Нурканов, который ждал этого радостного события 12 лет. История сироты знакома не только костанайцам, но и многим жителям страны. Молодой мужчина долгие годы обивал пороги госорганов в надежде получить положенные по закону квадратные метры, но все попытки оказывались тщетными: очередь продвигалась слишком медленно, порой казалось, что она и вовсе остановилась. Поворотным в судьбе Мухтара Нурканова стал май этого года, когда решением костанайского облсуда отдел жилищных отношений обязали поменять год постановки сироты в очередь с 2011-го на 2009-й.

– Честно говоря, до последнего не верилось, что получу жилье. Для меня это очень волнующее событие. И я очень рад, что буду жить именно в микрорайоне «Юбилейный». Хорошо здесь ориенти­руюсь, поскольку последние три года снимал квартиру в доме напротив. За аренду платил 70 тысяч тенге в месяц плюс квартплата. В общем, кругленькая сумма выходила. Теперь эти деньги буду тратить на обустройство собственного жилья, – поделился своими планами Мухтар Нурканов.

Вместе с Мухтаром столь долгож­данному событию радовались еще 14 семей, которые также получили ключи от квартир. Это инвалиды, многодетные и неполные семьи...

– Я вместе с вами испытываю радость, поскольку для каждого человека получение ключей от квартиры – один из главных праздников в жизни, – сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов. – В этом микрорайоне в текущем году началось строительство детского сада на 280 мест, а в следующем году нач­нется разработка ПСД для возведения еще одного. Также мы начали строить здесь физкультурно-оздоровительный центр, а рядом будет обустроена парковая зона. Очень компактный, уютный и красивый микрорайон получается.

Арендный дом № 9 стал завершаю­щим в строительстве микрорайона «Юбилейный». Впрочем, работы по благоуст­ройству будут продолжены.

Еще один арендный дом в Костанае сдадут в микрорайо­не «Аэропорт» в декабре этого года. На этом возведение аренд­ных домов в областном центре завершится.

#Костанай #жилье #новоселы #ключи

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