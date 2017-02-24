​Становление. Развитие. Прорыв

Наша Первая модернизация была периодом становления, когда мы только начинали строить независимое государство. Второй модернизационный этап – это развитие. А сейчас нам нужен прорыв!

Модернизация 3.0 – это то, что нам нужно сделать, чтобы дальше идти в ногу с передовыми странами мира. Вопрос стоит так: сейчас или никогда. Дело в том, что завершился этап высоких цен на сырьевые ресурсы. Мировая экономика становится цифровой экономикой. Рост «умных» городов, производств и домов сокращает потребление нефтегазовых ресурсов. Поэтому никогда больше нефть не будет стоить 80 долларов за баррель и никогда больше у нас не будет сверхдоходов.

Следовательно, нам необходимо «подтягиваться» по всем парамет­рам. Новая экономичес­кая модель будет стоять на пяти китах. Во-первых, на независимости от внешнеэкономической коньюктуры через управление инфляцией, самодостаточное внутреннее производство-потребление и оживление рынка ценных бумаг. Нам нужно самим становиться инвесторами нашей национальной экономики. Во-вторых, на ускоренном технологическом развитии посредством развития новых цифровых отраслей, вплетения базовых отраслей в мировые цепочки создания дополнительной стоимости и технологического обновления аграрного сектора. Только пахотные земли Казахстана равны территориям таких государств, как Польша, Италия и др.

Третий кит – это безбарьерное предпринимательство и продуктивная занятость. Все самозанятое население должно найти себя в секторе услуг, экономике «простых вещей», экономике гос­теприимства и т. д. В развитых странах до 50–70% ВВП соз­дается именно в этих секторах. Для этого созданы программы бесплатного профессионально-технического и делового все­обуча «Бастау-бизнес». Оно будет доступно не только молодежи, но и всему экономически активному населению, людям с особыми потребностями, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Безбарьерность будет обеспечиваться институциональными преобразованиями в системе государственного управления и судебной системе (четвертый кит). Электронные услуги создадут потенциал для обеспечения равных прав и равных возможностей!

А центровым китом становится качество человеческого капитала! Это наши с вами знания, навыки, способности (в том числе и физичес­кие) к активной и продуктивной деятельности. Мы все понимаем, что технологии без нас и нашего участия мертвы. Мир не будет стоять и ждать, пока мы наконец перестанем пенять на судьбу, на страну, на государство (бедненькому Иванушке вез­де камушки). Он не просто будет продолжать двигаться вперед, а двигаться будет в убыстренном темпе за счет высокой конкурентоспособности.

Поэтому наш Президент призывает нас наращивать свою глобальную конкурентоспособность! Современное мышление, быстрая обучаемость, мобильность, правовая, информационная, финансовая грамотность, многоязычие. Это тот самый капитал, который служит источником трудовой и деловой востребованности, источником более высоких доходов и больших возможностей. Все условия для этого есть!