Стартовала VII Международная полевая олимпиада юных геологов

Более 200 детей, или 20 команд школьников, из городов Казах­стана, а также из Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана собрались в Щучинске, чтобы помериться силами в знании основ геологии. С 20 по 27 июля ребята будут демонст­рировать судьям умения по устройству полевой стоянки, знания основ техники безопасности. В программе соревнования и по таким дисциплинам, как палеонтология, магнитомет­рия, минералогия и петрография, поиски нефти и газа, геологический маршрут, геологический разрез. Организатором олимпиады является корпоративный фонд «Жас геолог», спонсорами – компании Kazakhmys, ERG, KazZinc, Atlant Minerals, Yer-Tai, «Теңізшевройл», GeoKen, «Техноарт».

На торжественном открытии олимпиады в IT-школе-лицее города Щучинска юных участников приветствовал председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Ерлан Акбаров. Он отметил, что полевые олимпиады, которые проходят в Казахстане ежегодно, важны с точки зрения ранней профориентации молодежи, повышения интереса школьников к изучению геологических наук, поддержки одаренных детей, привлечения внимания к проблемам геоэкологии и охраны недр.

– Очень надеюсь, что кто-то из вас, пройдя испытание полевой олимпиа­дой, обязательно захочет стать геологом. Пусть нынешние состязания раскроют ваши внутренние резервы и таланты, – пожелал он ребятам.

Добавим, что в 2022 году в Казах­стане принята Концепция развития геологический отрасли. И одним из четырех ее направлений является подготовка кадров. Сегодня в стране геологов готовят девять вузов. Ежегодно их порог переступают более 200 молодых специалистов, но этого недостаточно. Дефицит кадров в сфере существенный.

По словам генерального директора ТОО «Kazakhmys Barlau», председателя попечительского совета корпоративного фонда «Жас геолог» Галыма Нуржанова, цель олимпиады – показать школьникам, что представляет собой профессия геолога. Не секрет, что некоторые ребята, будучи в 10–11-м классе, не знают кем стать. Окончив вузы, не хотят работать по специальности.

– Приезжая на олимпиады, больше узнавая эту профессию, многие школьники по-настоящему загораются. На сегодня в движении состоят 890 учеников по всей стране. Поступили на геологические факультеты 50 участников олимпиады. Но если даже они и не станут геологами, полученные навыки пространственного и логического мышления, умения ориентироваться на местности, выживания в природе и другие помогут им в жизни, – сказал Галым Нуржанов.

Команда юных геологов из Минска в Казахстане не впервые. В прошлом году они принимали участие в VI Меж­дународной полевой олимпиа­де и увезли домой «золото».

– Амбициозно настроены на успех и на сей раз. На мой взгляд, это очень нужное детям мероприятие не только про геологию, оно про саму жизнь, про отношения. Это еще и возможность общения для ребят, умения находить точки соприкосновения. Весь прошедший год наши ребята переписывались, созванивались с новыми друзьями, а приехав сюда снова, встретились как с родными людьми. Безусловно, олимпиада – это хорошая профориентационная работа, – сказала руководитель команды юных геологов, учитель географии гимназии № 5 города Минска Жанна Гвозд.

По ее словам, в Беларуси движение детской геологии не так развито, на всю страну всего несколько команд.

А вот в Казахстане движение юных геологов активно. Свои команды соз­даны практически в каждой области. Самые лучшие, ловкие и умелые попадают в сборную команду юных гео­логов страны.

Отметим, что в этом году победителей олимпиады в личном зачете ждут гранты на обучение: три – в Satbayev University, один – в Казахстанско-Британский технический университет и два – в Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева. Команда победителей отправится на Всероссийскую олимпиаду юных геологов в 2025 году.