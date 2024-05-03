Степь цветет, радует глаз

Статьи
82
Валентина Мелехова

Непривычно раннее пробуждение и обильное цветение флоры на севере Казахстана фиксируют ученые

фото предоставлено Марией Зейнеловой

Наурзумский заповедник – жемчужина Казахстана, поражающая своими конт­растами: реликтовые леса, ковыльные степи, расстелив­шиеся серебристым ковром, пустыни. Здесь богатейший мир флоры, насчитывающий почти 700 видов высших растений, что, в общем-то, исключительно много для степной зоны, а также разнообразие животного мира, представленного исчезающими видами млекопитающих, занесенных в Красную книгу.

Наурзумский заповедник прек­расен в любую пору. Но, пожалуй, нет красочней весеннего пейзажа, когда степи устланы желто-бело-красным ковром. Тюльпановое поле – завораживающее дух зрелище!

– В мире насчитывается более трех тысяч сортов тюльпанов. В нашей стране произрастают 35 видов, 18 из которых занесены в Красную книгу Казахстана. При этом четыре исчезающих вида – двуцветковый, поникающий, Биберштейна и Шренка – можно встретить в Наурзумском заповеднике, – рассказывает научный сотрудник Наурзумского государственного природного заповедника Мария Зейнелова.

Этот год, по наблюдению ученых, стал аномальным – слишком уж рано проснулась природа. Впервые за многолетнюю историю заповедника тюльпан Шренка, символично цветущий к 9 мая, распустился 23 апреля. Причем этот вид цветет в последнюю очередь.

– Никогда прежде этот тюльпан так рано не распускался. Вообще же, с каждым годом срок его цветения сдвигается. Например, в 2023-м тюльпан Шренка зацвел в начале мая, то есть на неделю раньше привычного срока, а нынешней весной уже на две недели раньше. А все потому, что начало апреля выдалось аномально жарким. Уже много лет говорят о том, что идет потепление климата, и вот сейчас мы наблюдаем это в действии, – утверждает Мария Зейнелова.

Надо сказать, что тюльпаны этого года не только непривычно ранние, но еще и необычно многочисленные. Нынешней весной их распустилось примерно на 20% больше. Эксперты связывают это с обилием влаги, которую так любят эфемероиды.

Обычно по внешнему виду тюльпанов ученые делают прогнозы относительно грядущего лета. Но нынешний год – исключение. Несмотря на то что тот же тюльпан Шренка уродился высокорос­лым, с очень развитым стеблем и цветком, все же специалисты пророчат засушливое лето. Это связано с тем, что 2024-й – пик биологического цикла наполнения озер, который сменяется аномальной жарой.

Миндпль низкий, как и тюльпаны, зацвел почти на две недели раньше

Будоражит умы ученых нынче не только флора, но и фауна, также сбившаяся с привычного ритма жизни. Ранними этой вес­ной считаются и пташки. В буквальном смысле слова. Лебеди, пеликаны, журавли прилетели в Наурзумский заповедник не в мае, как это обычно бывает, а в апреле.

Что ж, учитывая складывающуюся тенденцию, быть может, в недалеком обозримом этим птицам и вовсе не придется летать на зимовку в Южную Африку, и вполне себе уютно обос­нуются они на юге Костанайской области. Ведь заповедник – зона комфорта и для животного мира, и для растительности. Пожалуй, только здесь, в мире природы, нетронутой рукой человека, флора и фауна может чувствовать себя в безопасности, поскольку за пределами охраняемой зоны очень уж мало осталось розовых и красных тюльпанов – люди срывают их вместе с луковицами, лишая возможности размножаться. Так что берегите красоту и наслаждайтесь ею, наблюдая со стороны!

#природа #заповедник #Наурзумский заповедник #тюльпаны

Популярное

Все
Чем чревато обещание мгновенного успеха?
Память Рахимжана Кошкарбаева почтили в Астане
Акмолинец Альмукан Сембинов брал Варшаву и Берлин
В Тегеране помнят о погибших советских воинах
Фестиваль книги преобразовался в театрализованное шоу
Алькей Маргулан посвятил археологии всю жизнь
Семей: что показать туристам?
Ленка Газгольдер
«Мир казахов» пришел к англичанам
Лучших знатоков казахского языка определили среди гвардейцев
Рыбакина с огромным трудом обыграла Путинцеву
Степь цветет, радует глаз
Стальные тулпары в степях Казахстана
Джигитам из Жамбылской области не было равных на XXIII чемпионате страны по кокпару
Вклад АНК в построение Справедливого Казахстана обсудили в Павлодаре
От Наполеона до Наполеона
«Простор» и воспитание базовых нравственных ценностей
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Рыбакина уверенно обыграла итальянскую соперницу на супертурнире в Испании
Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?
На весенне-полевые работы аграриям требуется 1,5 трлн тенге
В Казахстане дешевеют яйца
Долговечность строений зависит от качества стройматериалов
Навигация открылась на судоходных водных путях в Казахстане
Йеменские хуситы вновь атаковали суда в Красном море
Более 30 лет скрывавшийся от правосудия насильник задержан в Павлодаре
Король Карл возвращается к публичной деятельности
Вода уходит, села возвращаются к нормальной жизни
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области

Читайте также

«Простор» и воспитание базовых нравственных ценностей
От Наполеона до Наполеона
Джигитам из Жамбылской области не было равных на XXIII чемп…
Рыбакина с огромным трудом обыграла Путинцеву

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]