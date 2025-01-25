Сто тенге. И точка!

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

На фоне повышения в ряде регионов цен на картофель в Туркестане популярный среди потребителей клубень продают по 100 тенге за кило.

фото из архива "КП"

Чтобы не было ажиотажа и все желающие могли купить социаль­но значимые продовольственные товары по доступной цене, в областном центре организуют еженедельные ярмарки, на которых покупателям предлагают картофель и морковь по 100 тенге за кг, капусту – по 55 тенге, лук – по 77 тенге за кило, яйца – по 40 тенге. Стоимость пшеничной муки первого сорта составляет 190 тенге, гречневой крупы – 220, молока – 260, подсолнечного масла – 520.

Столь привлекательная цена объясняется тем, что вся эта продукция запасена стабилизационным фондом. Сейчас на его складах в общей сложнос­ти насчитывается 3 500 тонн картофеля, 2 500 тонн моркови, 1 700 тонн капусты и 2 200 тонн лука. Плюс в овощехранилищах поставщиков хранится 460 тонн картофеля, 150 тонн моркови, 100 тонн лука, 25 тонн капусты, 200 тонн бакалейной продукции, 62 тыс. штук яиц.

По словам представителя АО «Туркестанская социально-предпринимательская корпорация» Лауры Жанасбаевой, в стабилизационном фонде Туркестанской области достаточно овощей и бакалейной продукции. Поэтому и стоимость того же картофеля в три раза дешевле, чем в среднем по стране.

Продукция фонда регулярно доставляется на рынки, в крупные торговые точки, социальные магазины и уголки и продается по специально утвержденным ценам. Купить ее на постоянной основе можно в социальных магазинах, которых в городе 36. А еще есть специальные уголки в супермаркетах. Таких в Туркестане 64.

#цены #Туркестан #картофель

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