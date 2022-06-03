Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте

Чем раньше, тем легче

В дошкольном возрасте изучению казахского языка можно и нужно посвящать больше времени. Пока не начались настоящие уроки, в детском саду есть время и возможности усваивать язык в процессе игры. Так считает педагогический коллектив детского сада «Сказка», а также большинство родителей его воспитанников.

Сегодня все чаще родители, определяя ребенка в детский сад, выбирают для него группу с казахским языком обучения. По данным областного управления образования, за последние три учебных года в дошкольных организациях число казахских групп увеличилось с 1 309 до 1 485. За этот же период число русских групп возросло на 34. Если на сегодня в казахских группах числится 27 279 детей, то в 309 русских группах дошкольное воспитание и образование получают 6 180 детей. Вместе с тем для педагогов актуальным остается вопрос повышения интереса детей к изу­чению государственного языка в русских группах, чтобы еще до школьной скамьи ребенок освоил азы общения на казахском.

Согласно усредненным нормам, в активном словаре дошкольника 6–7 лет должно быть порядка 3 500 слов. Из них на казахском – лишь 25–30 слов. Кроме того, он должен уметь считать до 20 и обратно, разучивать стихи и пес­ни. В русских группах изучению госязыка выделяется по программе 2 часа в неделю. Но педагоги детского сада «Сказка» уверены: если обучение будет проходить в непринужденной форме – через игры, сказки, музыку, если в общении с русскоязычными детьми воспитатель будет употреблять казахские слова и обороты, если к этому процессу подключатся и родители, то к школе дети смогут не только знать перевод отдельных слов, но и общаться на бытовом уровне.

...Учебный год завершен, книжки ровными стопками расставлены на полках. Но в кабинете казахского языка детского сада «Сказка» сегодня немного шумно. Группа предшкольной подготовки на импровизированном уроке показывает свои достижения в изучении государственного языка. На столах карточки со специфическими звуками и рабочие тетради. Сначала стесняясь, а потом все более уверенней будущие первоклашки тянут руки. «Менің атым Тимофей. Менің жасым бесте», – представляются самые смелые. Потом – декламирование стихотворения про Родину, и в завершение – общий танец под песенку-считалочку на казахском.

Конечно, в этом возрасте деток больше привлекают подвижные игры или сценки. Например, усевшись на корпе за дастарханом, «разливать» гостям чай или кумыс. Или выбивать асыки. И так, между делом, усваиваются незнакомые ранее слова.

В детском саду «Сказка», который посещают 240 детей, в новом учебном году из двенадцати групп шесть – русские.

– Казахских детских садов становится все больше. Но и в русские группы детей отдают охотно. Иногда бывают непростые ситуа­ции. Например, есть казахские семьи, где общаются только на русском. Родители определяют ребенка в казахскую группу, но через некоторое время забирают – малыш начинает путаться в двух языках, семье тяжело общаться дома. Поэтому в обучении госязыку нужен более широкий подход, – говорит заведующая детским садом Майнер Тулешева. – Недавно были в Татарстане. Для себя отметила, как в городах Казани и Арча поставлена работа в дошкольных организациях по изучению татарского языка. Решила взять этот опыт на воо­ружение – в русских группах проводить обучение казахскому языку через национальные традиции и обычаи, музыку, сказки. Чтобы выяснить, насколько это важно нашим воспитанникам, мы провели анкетирование среди родителей, педагогов.

К слову, полученные данные опроса родителей говорят о многом. Так, из 37 принявших в нем участие русскоязычных семей 13% владеют госязыком в совершенстве, 31% – не владеют вообще. В каждой четвертой семье считают, что ребенок должен изучать казахский язык с рождения, 38% отметили, что занятия нужно начинать в 2–4 года, 31% – с 5–7 лет. Половина родителей уверены, что без их участия овладеть языком в детском саду дети не смогут. Почти каждая третья семья уделяет время на изучение госязыка дома, 63% опрошенных этого не делают, ссылаясь на занятость. Каждая вторая семья слушает дома музыку на казахском, каж­дая пятая – читает казахскую литературу.

– Как показал мониторинг, большинство родителей считает, что начинать изучение государственного языка необходимо до школы. В этом возрасте дети лучше «впитывают» новое, у них нет комплексов, и главное – они пока не так загружены, – комментирует Майнер Тлековна. – В основном родители положительно относятся к идее более углубленного изучения государственного языка в детском саду, проявляют желание участвовать в изучении, в различных мероприятиях, закреплять дома полученные детьми знания. При этом они отмечают, что обучение должно проходить в легкой игровой форме, в общении, чтобы ребенок воспринимал это как естественный процесс. Коллектив также с энтузиазмом поддержал эту идею. Кроме того, мы постарались определить, какой объем знаний по казахскому языку получает ребенок за три года посещения детского сада. На основании этих исследований был сделан вывод: в детском саду можно и нужно давать больше знаний по казахскому языку.

Более углубленное изучение казахского языка в русских группах на основе сказок, традиций, музыки – такова суть проекта ДО «Сказка», который будет реа­лизован в рамках новой модели развития дошкольного воспитания и обучения.

Впереди второй этап проекта – непосредственно его разработка. За лето необходимо выбрать направление для каждой группы, определить, каких специалистов привлекать извне, подготовить материальную базу.

– Мы считаем, что в нашем проекте должны быть задействованы работники культуры, специалисты департамента по развитию языков, преподаватели школ с казахским языком обучения, чтобы организовывать совместные культурно-массовые и обучающие мероприятия для детей и родителей, – говорит заведующая.

К началу нового учебного года должны быть составлены перс­пективные планы, закуплены дополнительные методические пособия, пополнена библиотека на казахском, видео- и аудиоконтент, приобретены костюмы для постановок и многое другое.

Особая роль в реализации проекта будет уделена родителям, ведь без их поддержки, понимания усилия педагогов напрасны.

– Главные воспитатели в жизни ребенка – это родители. Он копирует их поведение. Поздоровалась мама на казахском – и ребенок за ней повторил. Дети все запоминают. Поэтому будем «подтягивать» и знания родителей, проводить с ними мастер-классы, обучающие семинары. Это нужно, чтобы полученные в детском саду знания закреплялись в общении дома, на улице, в общественном транспорте. Подключая к этому процессу родителей, мы создаем языковую среду, столь необходимую для применения полученных знаний. Родители вместе с детьми будут участвовать в постановках сказок, – рассказывают педагоги ДО.

Проектом будет учтено и главное пожелание родителей – не перегружать детей, чрезмерные занятия вызывают отрицательные эмоции. Поэтому обучение должно быть опосредованным. Для этого хотя бы один из воспитателей в группе должен быть носителем казахского языка, чтобы больше общаться с детьми на казахском. Таким образом, билингвальный компонент будет применяться не в единичных случаях, на занятиях, а практически ежедневно. Сначала воспитатель несколько раз говорит слово или выражение на казахском с переводом, потом дети запоминают его значение.

– Наша цель – научить детей слушать и слышать, понимать и не стесняться говорить. Мы хотим, чтобы они могли рассказать сказку хотя бы по картинкам. Чтобы могли не только поздороваться, но и общаться на бытовом уровне. Чтобы знали казахских писателей и поэтов. Такое привитие любви к государственному языку как символу Родины, знание и уважение традиций, обычаев, культуры и есть духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, – считает Майнер Тулешева.