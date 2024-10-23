Столичный статус не гарантирует комфорт

Степной город

Свои проекты столичные школьники презентовали на финальной встрече клуба Urbanitarium Astana. Это образовательный проект для подростков 13–16 лет, интересующихся урбанистикой и экологией.

Второй год подряд проект реа­лизуется в Астане в формате клуба Urbanitarium Astana Club как часть проекта Tabiğat Labs.

Клуб Urbanitarium был организован профессионалами из разных сфер, чтобы делиться знаниями и идеями с подрастаю­щим поколением, воспитывая тем самым единомышленников – неравнодушных к своему городу граждан.

– Мы говорим о среднесрочном развитии главного города страны в экологическом и историческом контекстах, – рассказывает куратор программы Urbanitarium Astana Сlub Темиртас Искаков. – Сейчас Астана находится в сложной экологической и урбанистической ситуации. 25 лет город интенсивно застраивается. При этом не всегда учитываются особенности ландшафта и экосис­темы степи. Возведение жилья намного опережало создание инфраструктуры, и теперь мы сталкиваемся с транспортным коллапсом, загрязнением воздуха, нехваткой тепла и воды.

Чтобы переломить ситуацию, нужно изменить подходы к проек­тированию. Нынешние подростки через 10–15 лет будут работать на различных участках, в их руках – будущее. Поэтому так важно экологическое просвещение молодежи, развитие думающего ответственного поколения казахстанцев, считают в клубе Urbanitarium.

В этом году тема работы клуба – «Степной город: Флора. Фау­на. Человек». Курс начался летом и продлился до октября. Участники Urbanitarium Astana Club получили теоретические и практические знания об основах урбанистики и городской экологии от казахстанских экспертов и практиков, побывали на выезд­ных экскурсиях, проводили полевые исследования в разных районах Астаны.

– Когда мы говорим об Астане, вполне естественным образом рисуется концепция степного города. Поэтому человека мы поставили на третье место не случайно, ведь очень важно понимать, в какой экосреде мы существуем. Да, городская среда создается для комфорта жителей, но если не учитывать всех аспектов этой сложной системы, хрупкое равновесие будет разрушено, и мы столкнемся со множеством проблем, – рассуждает Темиртас Искаков. – Понять же, на чем оно зиждется, школьники могли, участвуя в еженедельных встречах, лекциях, воркшопах, выездных экскурсииях за город, в степную зону. Наши эксперты показывали им, где находится наш современный город и с какими природными зонами граничит.

Чтобы дискурс об экологичес­кой устойчивости и справедливос­ти был предметным, школьники подготовили свои предложения по улучшению городской среды и на закрытии клуба представили результаты собственных урбанис­тических исследований.

Мемориал может быть парком

В центр внимания подростков попал столичный микрорайон «Целинный». Этот спальный район по праву можно считать историческим, ведь появился он еще в советском Целинограде. Отсюда вытекают и многие проб­лемы, с которыми его жители сталкиваются сегодня.

С одной стороны, спальный район выигрывает с точки зрения развития бытовой инфраструктуры. Как известно, концепция комфортного города требует, чтобы путь до всех жизненно необходимых локаций, будь то магазины, школы и детские сады, поликлиники и химчистки, занимал не больше четверти часа. А преодолеть эти 15 минут можно было пешком или на велосипеде. С этим в «Целинном» проблем нет – район давно обжит.

А вот рекреационных зон не хватает. Есть новые скверы, но деревья здесь молодые, тенистых зон и уюта не создают. В то же время район соседствует с большой территорией многолетних растений, но для прогулок и отдыха здесь нет никаких условий.

– В результате жители района пытаются самостоятельно навести красоту во дворах – сажают цветы, обустраивают клумбы, изготавливают малые архитектурные формы из старых покрышек. Столичного лоска это, как можно догадаться, району не прибавляет, – делают выводы школьники.

Улично-дорожная инфраструктура тоже не учитывает потребностей всех участников движения – нет тротуаров и пандусов, велодорожек и комфортных парковок. Нет у микрорайона и общего архитектурного облика. Высотные новостройки соседствуют с панельными пятиэтажками, возведенными в советское время, с частным сектором.

Фасады панелек устарели, неорганизованные свалки и открытый кое-где грунт и вовсе делают это пространство неухоженным, а порой и просто небезопасным.

Школьники предлагают провес­ти реновацию пятиэтажек, а также создать парк на закрытой территории кладбища Караот­кель, проведя работы по обустройству мемориальных зон.

– Здесь находится около 10 тысяч захоронений, среди похороненных есть известные исторические личности. Предлагаем сделать эту территорию достоя­нием общественности, проложить дорожки, посадить деревья, установить информационные таб­лички, дающие представление о сакральной ценности данного места, – говорят авторы проекта.

Еще жителям нужен спортивный сквер, и обустроить его школьники предлагают на территории заброшенного сейчас здания.

На берегу Сарыбулака

Не хватает рекреационных зон и жителям жилого массива, очерченного улицами Косшыгулулы, Алматинская, Кумисбекова, Бердибека Сокпакбаева. Территория эта находится на северо-западе Астаны в районе «Сарыарка». Здесь проживают около 7 тыс. человек и расположено около 250 зданий, возведенных в разные периоды истории казахстанской столицы. Главная достопримечательность района – метеорологическая станция, основанная в 1870 году и функ­ционирующая по сей день.

Посреди этой территории, очерченной современными многоэтажками с яркими фасадами, остался частный сектор, некоторые дома в котором попросту заброшены. В итоге страдают и визуальное качество окружающей среды, и пешеходы, которым приходится прокладывать путь через частный сектор и территории, где ведется снос строений.

Единственным связующим звеном с природой для жителей района является озеро Сарыбулак. Но, из-за того что пространство набережной не обустроено, отдыхающих здесь нет.

Больше половины жителей близлежащих домов здесь вообще никогда не были. До ближайшего Центрального парка далеко – около 40 минут пешком, а потому району очень нужны внутриквартальные рекреационные зоны и, конечно, правильная организация пространства с соответствующей инфраструктурой, удобной для маломобильных групп населения. Необходимы современные детские площадки.

Не только для детей

Парк «Бухарест», расположенный по улице ЕК-33 и являющийся частью жилого комплекса «Зеленый квартал», представляет собой портрет уже новой, современной Астаны. Искусственный водоем смягчает урбанистический характер небоскребов, символизируя связь с природой и предоставляя жителям квартала возможность оказаться на ее лоне, не покидая границ города. Однако неудобство, непродуманность и неухоженность могут испортить и свести на нет даже самый новаторский подход в реа­лизации современной концепции комфортного мегаполиса.

Пешеходные дорожки здесь обустроены без учета пожеланий жителей, а потому они протоптали их сами там, где удобно. Рас­тительность плохо приживается из-за отсутствия должного ухода, другая инфраструктура тоже не располагает к тому, чтобы провести здесь время всей семьей.

Хотя район можно назвать новым, многие объекты в парке уже нуждаются в реставрации. Школьники предлагают поду­мать над тем, чтобы сделать пространство более удобным для людей, установить скамьи, правильно зонировать территорию, что сделает ее комфортной для единовременного отдыха людей разных возрастов.

Подростки нашли недочеты и в организации пространства парка «Жетысу». Он расположен возле набережной недалеко от монумента «Байтерек» и по праву может считаться одним из самых популярных парков столицы. Территория очень зеленая, здесь много взрослых насаждений, но насладиться прогулками по тенистым аллеям вряд ли получится – обстановка релаксации вообще не способствует.

Уже при входе в парк посетителей встречает множество ларьков со сладкой ватой, мороженым и поп-корном, пестрые аттракцио­ны создают не только визуаль­ный, но и аудиальный шум.

– Чтобы составить портрет гос­тей парка, мы провели опрос в будни и выходной день, – рассказывают авторы проекта. – И оказалось, что чаще всего здесь бывают вовсе не дети, а люди старше 35 лет. Получается, что как раз для них в парке и нет никаких удобств.

Школьники предлагают разделить территорию парка на две час­ти – рекреационную и досуговую. В первой обустроить скамьи и беседки, где можно провести время в тени деревьев или за настольными играми. В другой части создать условия для семейного досуга – построить современные детские игровые комплексы и кафе.

К навигации и инфраструктуре парка «Жетысу» у школьников не нашлось претензий, а вот к качес­тву зеленых насаждений есть – в парке много больных растений.

Дорога в школу

Другая группа подростков всерьез озабочена безопасностью дорожного движения в районе школы № 55, что расположена на улице Досмухамедулы. Актуальность выбранного направления исследования они подтверждают печальной статистикой: в 2024 году гибель в ДТП – самая распространенная причина смерти детей.

Опрос жителей близлежащих домов показал, что почти половина детей добирается до школы пешком и, к сожалению, их путь пролегает по дорогам, где нет тротуаров.

– Напомним, речь идет о детях, – акцентируют внимание авторы исследования. – Это самая обычная средняя школа, в которой учатся около 1 600 детей. Во время подготовки проек­та по безопасности дорожного движения мы узнали, что администрация учебного заведения много раз направляла жалобу в акимат, указывая на опасную инфраструктуру вокруг.

Чтобы аргументировать свои претензии, школьники сами провели фото- и видеосъемку, поговорили с участковым и специалистами в сфере организации дорожного движения. Они подсчитали, что даже в выходной день по улице Досмухамедулы за 10 минут проезжает в среднем 60 транспортных средств. Одна треть из них – тяжелый спецтранспорт, столкновение с которым не оставит ребенку шансов на жизнь.

Авторы проекта надеются, что администрация района услышит их доводы, организует для школьников безопасные переходы, тротуары и установит ограничители скорости для автомобилей.