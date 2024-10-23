Столичный статус не гарантирует комфорт Общество 23 октября 2024 г. 0:30 7 Юлия Полонская старший корреспондент отдела политики Школьники Астаны подготовили рекомендации по улучшению городской среды фото Игоря Бургандинова Степной город Свои проекты столичные школьники презентовали на финальной встрече клуба Urbanitarium Astana. Это образовательный проект для подростков 13–16 лет, интересующихся урбанистикой и экологией. Второй год подряд проект реализуется в Астане в формате клуба Urbanitarium Astana Club как часть проекта Tabiğat Labs. Клуб Urbanitarium был организован профессионалами из разных сфер, чтобы делиться знаниями и идеями с подрастающим поколением, воспитывая тем самым единомышленников – неравнодушных к своему городу граждан. – Мы говорим о среднесрочном развитии главного города страны в экологическом и историческом контекстах, – рассказывает куратор программы Urbanitarium Astana Сlub Темиртас Искаков. – Сейчас Астана находится в сложной экологической и урбанистической ситуации. 25 лет город интенсивно застраивается. При этом не всегда учитываются особенности ландшафта и экосистемы степи. Возведение жилья намного опережало создание инфраструктуры, и теперь мы сталкиваемся с транспортным коллапсом, загрязнением воздуха, нехваткой тепла и воды. Чтобы переломить ситуацию, нужно изменить подходы к проектированию. Нынешние подростки через 10–15 лет будут работать на различных участках, в их руках – будущее. Поэтому так важно экологическое просвещение молодежи, развитие думающего ответственного поколения казахстанцев, считают в клубе Urbanitarium. В этом году тема работы клуба – «Степной город: Флора. Фауна. Человек». Курс начался летом и продлился до октября. Участники Urbanitarium Astana Club получили теоретические и практические знания об основах урбанистики и городской экологии от казахстанских экспертов и практиков, побывали на выездных экскурсиях, проводили полевые исследования в разных районах Астаны. – Когда мы говорим об Астане, вполне естественным образом рисуется концепция степного города. Поэтому человека мы поставили на третье место не случайно, ведь очень важно понимать, в какой экосреде мы существуем. Да, городская среда создается для комфорта жителей, но если не учитывать всех аспектов этой сложной системы, хрупкое равновесие будет разрушено, и мы столкнемся со множеством проблем, – рассуждает Темиртас Искаков. – Понять же, на чем оно зиждется, школьники могли, участвуя в еженедельных встречах, лекциях, воркшопах, выездных экскурсииях за город, в степную зону. Наши эксперты показывали им, где находится наш современный город и с какими природными зонами граничит. Чтобы дискурс об экологической устойчивости и справедливости был предметным, школьники подготовили свои предложения по улучшению городской среды и на закрытии клуба представили результаты собственных урбанистических исследований. Мемориал может быть парком В центр внимания подростков попал столичный микрорайон «Целинный». Этот спальный район по праву можно считать историческим, ведь появился он еще в советском Целинограде. Отсюда вытекают и многие проблемы, с которыми его жители сталкиваются сегодня. С одной стороны, спальный район выигрывает с точки зрения развития бытовой инфраструктуры. Как известно, концепция комфортного города требует, чтобы путь до всех жизненно необходимых локаций, будь то магазины, школы и детские сады, поликлиники и химчистки, занимал не больше четверти часа. А преодолеть эти 15 минут можно было пешком или на велосипеде. С этим в «Целинном» проблем нет – район давно обжит. А вот рекреационных зон не хватает. Есть новые скверы, но деревья здесь молодые, тенистых зон и уюта не создают. В то же время район соседствует с большой территорией многолетних растений, но для прогулок и отдыха здесь нет никаких условий. – В результате жители района пытаются самостоятельно навести красоту во дворах – сажают цветы, обустраивают клумбы, изготавливают малые архитектурные формы из старых покрышек. Столичного лоска это, как можно догадаться, району не прибавляет, – делают выводы школьники. Улично-дорожная инфраструктура тоже не учитывает потребностей всех участников движения – нет тротуаров и пандусов, велодорожек и комфортных парковок. Нет у микрорайона и общего архитектурного облика. Высотные новостройки соседствуют с панельными пятиэтажками, возведенными в советское время, с частным сектором. Фасады панелек устарели, неорганизованные свалки и открытый кое-где грунт и вовсе делают это пространство неухоженным, а порой и просто небезопасным. Школьники предлагают провести реновацию пятиэтажек, а также создать парк на закрытой территории кладбища Караоткель, проведя работы по обустройству мемориальных зон. – Здесь находится около 10 тысяч захоронений, среди похороненных есть известные исторические личности. Предлагаем сделать эту территорию достоянием общественности, проложить дорожки, посадить деревья, установить информационные таблички, дающие представление о сакральной ценности данного места, – говорят авторы проекта. Еще жителям нужен спортивный сквер, и обустроить его школьники предлагают на территории заброшенного сейчас здания. На берегу Сарыбулака Не хватает рекреационных зон и жителям жилого массива, очерченного улицами Косшыгулулы, Алматинская, Кумисбекова, Бердибека Сокпакбаева. Территория эта находится на северо-западе Астаны в районе «Сарыарка». Здесь проживают около 7 тыс. человек и расположено около 250 зданий, возведенных в разные периоды истории казахстанской столицы. Главная достопримечательность района – метеорологическая станция, основанная в 1870 году и функционирующая по сей день. Посреди этой территории, очерченной современными многоэтажками с яркими фасадами, остался частный сектор, некоторые дома в котором попросту заброшены. В итоге страдают и визуальное качество окружающей среды, и пешеходы, которым приходится прокладывать путь через частный сектор и территории, где ведется снос строений. Единственным связующим звеном с природой для жителей района является озеро Сарыбулак. Но, из-за того что пространство набережной не обустроено, отдыхающих здесь нет. Больше половины жителей близлежащих домов здесь вообще никогда не были. До ближайшего Центрального парка далеко – около 40 минут пешком, а потому району очень нужны внутриквартальные рекреационные зоны и, конечно, правильная организация пространства с соответствующей инфраструктурой, удобной для маломобильных групп населения. Необходимы современные детские площадки. Не только для детей Парк «Бухарест», расположенный по улице ЕК-33 и являющийся частью жилого комплекса «Зеленый квартал», представляет собой портрет уже новой, современной Астаны. Искусственный водоем смягчает урбанистический характер небоскребов, символизируя связь с природой и предоставляя жителям квартала возможность оказаться на ее лоне, не покидая границ города. Однако неудобство, непродуманность и неухоженность могут испортить и свести на нет даже самый новаторский подход в реализации современной концепции комфортного мегаполиса. Пешеходные дорожки здесь обустроены без учета пожеланий жителей, а потому они протоптали их сами там, где удобно. Растительность плохо приживается из-за отсутствия должного ухода, другая инфраструктура тоже не располагает к тому, чтобы провести здесь время всей семьей. Хотя район можно назвать новым, многие объекты в парке уже нуждаются в реставрации. Школьники предлагают подумать над тем, чтобы сделать пространство более удобным для людей, установить скамьи, правильно зонировать территорию, что сделает ее комфортной для единовременного отдыха людей разных возрастов. Подростки нашли недочеты и в организации пространства парка «Жетысу». Он расположен возле набережной недалеко от монумента «Байтерек» и по праву может считаться одним из самых популярных парков столицы. Территория очень зеленая, здесь много взрослых насаждений, но насладиться прогулками по тенистым аллеям вряд ли получится – обстановка релаксации вообще не способствует. Уже при входе в парк посетителей встречает множество ларьков со сладкой ватой, мороженым и поп-корном, пестрые аттракционы создают не только визуальный, но и аудиальный шум. – Чтобы составить портрет гостей парка, мы провели опрос в будни и выходной день, – рассказывают авторы проекта. – И оказалось, что чаще всего здесь бывают вовсе не дети, а люди старше 35 лет. Получается, что как раз для них в парке и нет никаких удобств. Школьники предлагают разделить территорию парка на две части – рекреационную и досуговую. В первой обустроить скамьи и беседки, где можно провести время в тени деревьев или за настольными играми. В другой части создать условия для семейного досуга – построить современные детские игровые комплексы и кафе. К навигации и инфраструктуре парка «Жетысу» у школьников не нашлось претензий, а вот к качеству зеленых насаждений есть – в парке много больных растений. Дорога в школу Другая группа подростков всерьез озабочена безопасностью дорожного движения в районе школы № 55, что расположена на улице Досмухамедулы. Актуальность выбранного направления исследования они подтверждают печальной статистикой: в 2024 году гибель в ДТП – самая распространенная причина смерти детей. Опрос жителей близлежащих домов показал, что почти половина детей добирается до школы пешком и, к сожалению, их путь пролегает по дорогам, где нет тротуаров. – Напомним, речь идет о детях, – акцентируют внимание авторы исследования. – Это самая обычная средняя школа, в которой учатся около 1 600 детей. Во время подготовки проекта по безопасности дорожного движения мы узнали, что администрация учебного заведения много раз направляла жалобу в акимат, указывая на опасную инфраструктуру вокруг. Чтобы аргументировать свои претензии, школьники сами провели фото- и видеосъемку, поговорили с участковым и специалистами в сфере организации дорожного движения. Они подсчитали, что даже в выходной день по улице Досмухамедулы за 10 минут проезжает в среднем 60 транспортных средств. Одна треть из них – тяжелый спецтранспорт, столкновение с которым не оставит ребенку шансов на жизнь. Авторы проекта надеются, что администрация района услышит их доводы, организует для школьников безопасные переходы, тротуары и установит ограничители скорости для автомобилей. #школьники #экология #урбанистика #Urbanitarium