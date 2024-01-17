Страна вводит новые мощности

Об этом было заявлено в ходе заседания Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова. Участники рассмотрели вопросы, касающиеся дальнейшего развития электроэнергетики и электронной торговли.

Как сообщил на заседании министр энергетики Алмасадам Саткалиев, в соответствии с графиком ремонта в 2023 году на электрических станциях был завершен капремонт 9 энергоблоков, 46 котлов и 46 турбин. На сегодняшний день в стране функционируют 220 электричес­ких станций, из них 144 объекта ВИЭ общей мощностью 2,8 ГВт.

Глава Минэнерго подчеркнул: для сохранения энергетичес­кой безопасности, обеспечения надеж­ного энергоснабжения, а также учитывая ежегодный рост потребления электрической энергии, требуется ввод новых энергомощностей и проведение модернизации существующих электрических станций.

В соответствии с утвержденным балансом к 2030 году потребность в электрической мощности в республике составит 28,2 ГВт, при этом располагаемая мощность с учетом ввода новых объектов составит 22 ГВт. Налицо – дефицит.

Для его покрытия и увеличения экспортного потенциала Министерством энергетики разработан план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод дополнительно порядка 26 ГВт новых генерирующих мощностей.

Как пояснил Алмасадам Саткалиев, за счет реконструкции и расширения действующих электрических станций будет обеспечено дополнительно 5,6 ГВт. В числе новых проектов строительство блока № 7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт (2027 год), строительство котлоагрегата и замена турбины на Карагандинской ТЭЦ-3 (120 МВт в 2026 году), расширение ПГУ ТОО «Karabatan Utility Solution» с 310 МВт до 620 МВт (2027 год).

В плане предусмотрено также строительство новой генерации мощностью 6,7 ГВт.

В рамках проведения аукционных торгов по отбору маневренной генерации предусмотрено строительство газовых станций в городах Актау, Атырау, Актобе, Таразе, Кызылорде, Шымкенте общей мощностью 2,4 ГВт. В Жезказгане планируется построить новую ТЭЦ мощностью 500 МВт до конца 2029 года.

Также на разных этапах находится проработка со стратегичес­кими инвесторами крупномасштабных проектов мощностью 5 ГВт.

О реализуемых и перспективных проектах «Самрук-Энерго» по строительству новых генерирующих мощностей рассказал председатель правления компании Кайрат Максутов.

По его словам, по поручению Главы государства в 2023 году начато строительство новых парогазовых установок (ПГУ) на Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. По проекту Алматинской ТЭЦ-2 предполагается строительство новой газовой станции с установленной электрической мощностью 557 МВт и тепловой мощностью 816 Гкал.

По проекту Алматинской ТЭЦ-3 намечено сооружение ПГУ с установленной электрической мощностью 544 МВт и тепловой мощностью 160 Гкал.

– К текущей дате по обоим подписаны ЕРС-контракты и договоры на поставку основного технологического оборудования с компаниями Siemens Energy, Ansaldo Energia и Dongfang Electric. Проекты полностью обеспечены финансированием, ведется подготовка строительных площадок, выполняются геологические изыскания, – проинформировал Кайрат Максутов, а также рассказал о реализации других проектов.

О текущем состоянии национальной энергетической сети на заседании доложил председатель правления компании KEGOС Наби Айтжанов. Ход ремонтных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), строительство парогазовой установки в Кызылординской облас­ти и ветровой электростанции в Жамбылской области прокомментировали акимы регионов Нурлан Ногаев, Нурлыбек Налибаев, а также заместитель акима области Нуржан Календеров.

– Глава государства в своем Послании поручил обеспечить ввод дополнительных мощностей в объеме не менее 14 ГВт. Это также необходимо для достижения цели по росту ВВП в два раза. Для этого нам необходимо опережающее развитие энергетической отрасли, – подчеркнул Премьер-министр Алихан Смаилов.

По его словам, дисбаланс энерго­системы РК в пиковые периоды приводит к сбоям и нехватке электроэнергии для крупных промышленных предприятий. Согласно прогнозам, энергопотребление будет только расти. Поэтому в настоящее время ведется работа по вовлечению в энергобаланс страны газовых мощностей западных регионов.

Наращивается генерация в Северной и Южной зонах. В текущем году планируется восстановить 1-й энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Прорабатывается вопрос строительства новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. В южных регионах реализуются проекты газовой генерации с завершением в 2025–2026 годах.

Для достижения 15-процент­ной доли возобновляемых источников энергии к 2030 году будут реализованы крупные проекты со стратегическими инвесторами Total Energies, Acwa Power и Masdar.

Алихан Смаилов напомнил, что в 2020 году принят План мероприятий по развитию гидро­энергетики, однако за прошедшие годы изменилась экологическая повестка, растет нехватка водных ресурсов. В этой связи глава Правительства поручил до конца марта принять новый план до 2030 года.

По словам Премьер-министра, затягивается реализация ранее начатых крупных проектов, в частности, строительство 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2, поэтому он указал на необходимость в месячный срок обеспечить его начало.

Не решен вопрос присоединения западной энергетической зоны к Единой национальной системе, в связи с чем компании KEGOС поручено в текущем году приступить к строительству линии электропередачи Актобе – Атырау.

– Не контролируются составление и исполнение региональными электросетевыми компаниями своих инвестпрограмм. Тому подтверждением является массовое отключение электроэнергии в северных регионах страны в декабре. Местным исполнительным органам необходимо обеспечить координацию деятельности региональных электросетевых компаний, – поручил глава Правительства, указав на отстраненность акиматов от работы по развитию региональных электросетей.

Торговля идет в Интернет

– Электронная торговля стала одним из новых драйверов мирового экономического роста. В Казахстане по итогам 2022 года ее объем достиг около 2 триллионов тенге – 12,5% от общего розничного объема, – отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

За 11 месяцев прошлого года этот показатель увеличился уже до 2,2 трлн тенге, нарастив долю до 13%. В основном казахстанцы покупают через интернет-магазины товары для дома, одежду и обувь, продукты питания, косметику и лекарственные препараты.

Вместе с тем перед министерством стоит задача по доведению доли электронной торговли до 20% к 2030 году. В рамках этой работы особое внимание уделяется расширению представленности отечественных товаров на популярных маркетплейсах.

– Сегодня на маркетплейсе Clever Market выведен баннер на казахстанскую продукцию, предоставлен приоритет в выводе результатов поиска сначала казахстанской продукции. Открыты национальные павильоны на крупных китайских маркетплейсах Alibaba и на JD.com, – проинформировал Арман Шаккалиев.

По данным на конец 2023 года, на площадке Ozon зарегистрировано 45 400 казахстанских продавцов, на Wildberries – 55 704. Помимо этого, будут приниматься меры по развитию складской и логистической инфраструктуры, а также защите прав потребителей.

В ходе заседания опытом работы в секторе поделились председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова и директор отечественного интернет-магазина Алуа Корпебаева.

Как отметил Премьер-министр, рынок электронной торговли во всем мире расширяется. Ожидается, что уже к 2025 году доля глобальной интернет-торговли превысит 25% от общей розницы.

По его словам, катализаторами такого роста стали изменение бизнес-процессов онлайн- и офлайн-магазинов, новые форматы размещения и рекламирования продукции, что привлекает покупателей и экономит их время.

В Казахстане существенную долю рынка занимают зарубежные интернет-площадки.

– Мы должны использовать эту возможность в качестве дополнительного канала сбыта казахстанской продукции на мировом рынке. В то же время нам необходимо развивать и отечественные онлайн-магазины. Для этого надо обеспечить бесперебойную работу платежных систем, транспортно-логистической инфраструктуры и курьерских служб, – указал Алихан Смаилов.

Не менее важна, по его словам, защита прав потребителей, для чего разработаны необходимые поправки, вошедшие в законопроект «О защите прав потребителей». Этот документ уже находится на рассмотрении Парламента.

– Нам нужны свои бондовые склады, которые позволили бы упростить процесс доставки товара как нашим покупателям, так и зарубежным. Поэтому Министерству торговли совместно с Казпочтой надо обеспечить в текущем году запуск строительства бондовых складов в Астане, Алматы и Шымкенте, – сказал Алихан Смаилов.

Он также поручил в течение месяца предложить эффективные решения для развития отечественных онлайн-магазинов и вывода товаропроизводителей республики на зарубежные интернет-площадки.

Глава Правительства считает необходимым до конца марта приступить к созданию контейнерного хаба в Актау и полноценного логистического центра электронной торговли в порту Курык, поскольку это важно и для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.