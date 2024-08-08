Страны ЦА договорились совместно развивать сферу энергетики Свежий выпуск 8 августа 2024 г. 2:31 93 Самат Бейсембаев старший корреспондент отдела экономики В Астане состоялась первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии. Фото пресс-службы Министерства энергетики РК Открывая мероприятие, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев отметил колоссальный потенциал в развитии энергетического сотрудничества и в укреплении существующих связей между странами Центральной Азии. По его словам, сегодня среди вызовов, с которыми сталкиваются государства ЦА, следует назвать в том числе глобальное нарушение стабильности поставок энергетических ресурсов, колебания цен на нефть и газ. – Для обеспечения надежности поставок энергии необходимо разрабатывать механизмы прогнозирования и управления вызовами, а также укреплять сотрудничество между нашими странами, – подчеркнул министр. В этой связи глава Минэнерго Казахстана предложил расширить возможности для торговли энергоресурсами, а также наладить развитие низкоуглеродного направления, призванного обеспечить достижение углеродной нейтральности и поэтапный энергетический переход. – Важным фактором развития регионального сотрудничества является также всестороннее привлечение инвестиций и осуществление крупных совместных проектов, призванных стимулировать развитие современной энергетической инфраструктуры стран Центральной Азии, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев. Министр предложил обратить внимание на возможности развития традиционной и возобновляемой энергетик, а также на планирование и реализацию крупных региональных энергетических проектов. К слову, в Казахстане намечается претворить в жизнь ряд проектов по модернизации действующих, а также по вводу новых генерирующих мощностей суммарной мощностью до 26 ГВт. В рамках дальнейшей разработки отраслевого законодательства предусматривается проведение реформ в энергетике, при этом основное внимание будет сосредоточено на усовершенствовании механизмов планового развития, повышении энергоэффективности на всех этапах производственного процесса (генерация, передача, потребление). Особое внимание будет уделено пересмотру политики тарифообразования, внедрению мощностей, использующих возобновляемые источники энергии, в системы централизованного теплоснабжения, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли. – Актуальным в этом контексте видится процесс цифровой трансформации электроэнергетики, внедрения «умных» электросетей и систем хранения электроэнергии, рассмотрение вопроса создания общих энергетических рынков, – заявил Алмасадам Саткалиев. Глава Минэнерго РК напомнил, что в настоящее время Казахстан начинает осуществление глобального проекта в области развития и передачи «зеленой» энергии в сотрудничестве с Азербайджаном и Узбекистаном. Кроме того, республика обсуждает с Кыргызстаном и Узбекистаном проект по строительству крупной Камбаратинской ГЭС-1. По итогам встречи главы энергетических ведомств ЦА подписали коммюнике, призванное заложить фундамент для дальнейшего успешного делового взаимодействия по всем ключевым направлениям. #Астана #Центральная Азия #встреча #энергетика #ЦА