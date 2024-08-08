Страны ЦА договорились совместно развивать сферу энергетики

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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Астане состоялась первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии.

Фото пресс-службы Министерства энергетики РК

Открывая мероприятие, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев отметил колоссальный потенциал в развитии энергетического сотрудничества и в укреплении существующих связей между странами Центральной Азии. По его словам, сегодня среди вызовов, с которыми сталкиваются государства ЦА, следует назвать в том числе глобальное нарушение стабильности поставок энергетических ресурсов, колебания цен на нефть и газ.

– Для обеспечения надежности поставок энергии необходимо разрабатывать механизмы прогнозирования и управления вызовами, а также укреплять сотрудничество между нашими странами, – подчерк­нул министр.

В этой связи глава Минэнерго Казахстана предложил расширить возможности для торговли энергоресурсами, а также наладить развитие низкоуглеродного направления, призванного обеспечить достижение углеродной нейтральности и поэтапный энергетический переход.

– Важным фактором развития регионального сотрудничества является также всестороннее привлечение инвестиций и осуществление крупных совместных проектов, призванных стимулировать развитие современной энергетической инфраструктуры стран Центральной Азии, – подчерк­нул Алмасадам Саткалиев.

Министр предложил обратить внимание на возможности развития традиционной и возобновляемой энергетик, а также на планирование и реализацию крупных региональных энергетических проектов.

К слову, в Казахстане намечается претворить в жизнь ряд проектов по модернизации действующих, а также по вводу новых генерирующих мощнос­тей суммарной мощностью до 26 ГВт.

В рамках дальнейшей разработки отраслевого законодательства преду­сматривается проведение реформ в энергетике, при этом основное внимание будет сосредоточено на усовершенствовании механизмов планового развития, повышении энергоэффективности на всех этапах производственного процесса (генерация, передача, потребление). Особое внимание будет уделено пересмотру политики тарифообразования, внед­рению мощностей, использующих возобновляемые источники энергии, в системы централизованного теплоснабжения, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли.

– Актуальным в этом контексте видится процесс цифровой транс­формации электроэнергетики, внед­рения «умных» электросетей и систем хранения электроэнергии, рассмот­рение вопроса создания общих энергетических рынков, – заявил Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго РК напомнил, что в настоящее время Казахстан начинает осуществление глобального проекта в области развития и передачи «зеленой» энергии в сотрудничестве с Азербайджаном и Узбекистаном. Кроме того, республика обсуждает с Кыргызстаном и Узбекистаном проект по строительству крупной Камбаратинской ГЭС-1.

По итогам встречи главы энергетических ведомств ЦА подписали коммюнике, призванное заложить фундамент для дальнейшего успешного делового взаимодействия по всем ключевым направлениям.

#Астана #Центральная Азия #встреча #энергетика #ЦА

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