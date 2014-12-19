Стратегическая история суверенной страны

Меир ЕСКЕНДИРОВ, исполнительный директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации, доктор исторических наук, профессор



Бесспорно, мы уверены в том, что использование новой понятийной категории «стратегическая история» вызовет у читателя неоднозначную реакцию. На первый взгляд, устоялось мнение об истории как о науке, которая описывает, интерпретирует прошлое. В то время как стратегическая история, основываясь на изучении прошлого, предлагает моделирование будущего. Очерченные в ней перспективы развития должны быть реалистичными, достижимыми в ближайшем будущем, привлекательными для общества. Стратегическая история позволяет взглянуть на мир под другим углом. Новое видение всегда бывает свежим и неожиданным.



Введение в научный оборот нового понятия построено на признании методологии Казахстанского пути ­Н. ­Назарбаева. В критические 90-е годы Глава государства заложил основы стратегической истории, сумев просчитать ход истории на много десятилетий вперед. Собственное видение стратегической истории Казах­стана Нурсултан ­Назарбаев неоднократно раскрывал перед широкой общественностью. 17 сентября 1990 года на страницах газеты "Правда", которая считалась одним из признанных печатных изданий того времени, было опубликовано его интервью "У нас есть свой путь...". В суровых условиях того времени, когда Казахстан еще являлся частью огромной империи, в статье уже были определены ориентиры развития страны в будущем.



Теоретические и практические положения стратегии "Казахстанского пути Н. Назарбаева" в дальнейшем были четко раскрыты в книге "Без правых и левых". В ней Президент особо выделяет собственный курс развития как единственно возможный путь развития страны.



Методология стратегической истории ярко выражена в моделях будущего, определенных масштабными программами стратегий "Казахстан-2030", "Казахстан-2050", "Нұрлы жол".



Постулатом стратегической истории стало строительство новой государственности, принятие казахстанцами ценности Независимости.

Существование многовековой истории казахской государственности – неоспоримый факт, но только в годы независимости страна в полной мере обрела все классические атрибуты государственного образования. История независимости, казахстанский путь независимости неразрывно связаны со стратегической историей нашего Первого Президента – Елбасы.



Поняв, кто для сингапурцев Ли Куан Ю, для французов – де Голль, а для американцев – Рузвельт, можно понять роль Нурсултана Назарбаева в современной жизни казахстанцев. С ним народ прошел проверку на прочность, стоя у края пропасти. И именно поэтому его авторитет непререкаем и растет с каждым днем.



В Стратегии "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства" Глава государства обозначил вызовы современного глобального мира, которые необходимо учитывать, если страна планирует и дальше добиваться новых успехов в своем развитии. Ответом стали озвученная Президентом национальная идея "Мәңгілік Ел", программа экономического развития "Нұрлы жол". Для Казахстана "Мәңгілік Ел" – это ­реальность, сбывшаяся мечта предков. Если Казахстанский путь стал символом независимости, то "Мәңгілік Ел" должен стать единой целью народа. В контексте стратегической истории идея "Мәңгілік Ел" содержит огромный потенциал для грандиозных прорывов в будущее.



Мировой опыт показывает, что национальная идея имеет созидательный характер. Но для этого она должна стать привлекательной для подавляющего большинства населения страны. 15 декабря 2014 года Глава государства – идеолог независимости в Слове о Независимости вновь подчеркнул свое трепетное отношение к будущности страны.



Именно в таком аспекте следует рассматривать представленную Главой государства национальную идею "Мәңгілік Ел", которая выступает духовной силой, способной созидать новое, основываясь на существующих, бесценных достояниях Казахстана.



Стратегическая история изучает прошлое и прогнозирует будущее. "Открыть глаза и посмотреть на мир честными глазами. Найти свое место в этом мире" – эти слова о мироустройстве, сказанные нашим Президентом 24 года назад в Южной Корее, актуальны и в современный исторический период, служат еще одним доказательством фундаментальности идей "Стратегической истории Н. Назарбаева", идеологические основы которой должны быть интегрированы в научно-образовательное пространство Казахстана.