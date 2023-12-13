Стратегические ориентиры национальной экономики

В Астане наградили победителей конкурсов «Алтын сапа», «Парыз», «Лучший товар Казах­стана» и обладателей ряда других наград, которые ежегодно вру­чаются накануне Дня Независи­мости предпринимателям, внесшим значительный вклад в развитие страны. Традиционно обладатели Гран-при получают награды из рук Главы государства.

Выступая на церемонии чествования лауреатов, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане со стороны государства создаются­ все условия для динамичного развития сферы бизнеса.

– Доля малого и среднего бизнеса превысила 36% валового внутреннего продукта. Это действительно высокий показатель. Количество людей, работающих в этой области, достигло 4,3 миллиона, что составляет 45% трудоспособных граждан страны, – сказал Президент. – Работа по индустриализации ведется в последние годы высокими темпами. В прошлом году объем экспорта обрабатывающей промышленности превысил 26 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. В прошлом году в эту отрасль привлечено 1,5 триллиона тенге инвестиций. Созданы максимальные условия для развития перерабатывающих предприятий. В результате сумма налогов, уплачиваемых в респуб­ликанский бюджет, выросла в пять раз. Таким образом, представители бизнеса стали надежными партнерами государства.

Глава государства напомнил, что в этом году Казахстан начал переход на новую экономическую модель, в основе которой лежит принцип справедливости. В этой связи он обратил внимание на ряд важных вопросов и задач, стоящих перед национальной экономикой.

Так, в Послании-2023 поставлена амбициозная цель – к 2029 году удвоить объем экономики, доведя показатель до 450 млрд долларов.

Эта задача – не плод пустых фантазий, а тщательно просчитанный Правительством план действий. Для ее решения необходимо запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста страны, акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев.

На прошлой неделе Президент подписал Указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций, согласно которому Инвестицион­ный штаб получил новые рычаги – теперь он может разрабатывать нормативные правовые акты, имеющие силу закона. Его наделили полномочиями принимать решения, обязательные к исполнению госорганами и нацкомпаниями.

По словам Главы государства, эти меры призваны содействовать улучшению инвестиционного климата в стране, и все члены Инвестиционного штаба несут персональную ответственность за соответствующую работу.

– В целом в привлечении инвес­тиций главным должен стать принцип «ноль бюрократии – максимум конкретных действий». От государственного аппарата требуется постоянный фокус внимания на конечные результаты, – отметил Президент.

На улучшение инвестклимата призвано повлиять и решение освободить от уплаты налогов в течение трех лет тех инвесторов, которые вкладывают средства в обрабатывающий сектор (эта норма заработает с 2024 года). Как отметил Президент, в условиях жесткой международной конкуренции за инвестиции такие решительные системные меры необходимы для достижения поставленных целей.

Меры поддержки бизнеса принимаются и на других направлениях. Так, по поручению Главы государства отечественные предприниматели ограждены от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования. В результате количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза (с 837 до 402), почти в пять раз уменьшилось число уголовных производств, прекращенных по реабилитирующим основаниям (с 416 до 92).

– Особое внимание уделяется­ сервисному сопровождению инвестиционных проектов органами прокуратуры. Будет внедрена система поддержки инвест­проектов по принципу «зеленого коридора». Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций, – продолжил Касым-Жомарт ­Токаев. – Крайне важно, не затягивая, создать цифровую платформу, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов. По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать «прокурорский фильтр». Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса.

Глава государства также подчеркнул особую важность создания системы искусственного интеллекта в нашей стране.

– От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач, – заявил Президент.

Другое важное направление – индустриализация, и эти процессы в стране надо продолжать. Здесь Касым-Жомарт Токаев отдельно выделил задачу обеспечения казахстанских перерабатывающих предприятий дешевым сырьем.

– На сегодняшний день заключено 25 соглашений с крупными производителями сырья. Кроме того, приняты дополнительные меры по удешевлению его стоимости. Со следующего года крупные производители сырья будут обязаны обеспечивать потребности внутреннего рынка. При этом экспортировать сырье они смогут только в том случае, если полностью обеспечат спрос отечественных перерабатывающих предприятий. Это решение позволит увеличить выпуск готовой продукции и увеличить экспорт на внешние рынки. Кроме того, будут созданы тысячи рабочих мест, – сказал Глава государства.

Индустриализация должна также решить актуальную задачу обеспечения продовольственной безопасности. Здесь стоит цель за три года довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Президент подчеркнул, что Правительству следует проводить работу в этом направлении совместно с бизнес-сообществом.

Он также отметил, что уже реализуются крупные инвестиционные проекты по снижению зависимости от импорта агропромышленного комплекса, и реализация каждого из них напрямую влияет на качество жизни сельских жителей, открывает большие возможности для развития регионов.

– Всестороннее развитие села является нашей приоритетной задачей. Потому что развитие села – это развитие всей страны, всего Казахстана, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. – Поэтому мы в этом году приступили к реализации проекта «Ауыл аманаты». На микрокредиты для жителей села будет выделено 100 миллиардов тенге. Это позволит создать свыше 18 тысяч новых рабочих мест. В следующем году будет запущена Единая комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Таким образом, государство будет оказывать поддержку предпринимателям с высоким производственным и экспортоориентованным потенциалом.

Как сообщил Президент, Правительство и бизнес-сообщество провели большую совместную работу по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию предпринимательства. В результате выяснилось, что более 10 тыс. норм не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики, и до конца года все они будут устранены.

Он также отметил, что с 1 января 2024 года заработает автоматизированная система управления рисками, которая станет важным инструментом ограничения давления контролирующих органов на бизнес. Система позволит назначать бесконтактные проверки, что вдвое сократит плановые инспекции бизнеса.

– Системной перезагрузке отношений между бизнесом и государством будет содействовать разрабатываемый сейчас новый Налоговый кодекс. В частности, в нем закладывается переход фискальных органов на сервисную модель администрирования, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – Планируется на 30% снизить налоговую отчетность для субъектов бизнеса.

Количество налоговых платежей будет оптимизировано как минимум на 20%. Отменяются расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, а также расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее одного миллиона тенге. Блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности.

Наряду с сохранением действующих стимулов развития бизнеса будут приняты дополнительные меры поддержки. Президент выразил уверенность, что понятная и предсказуемая налоговая политика придаст мощный импульс экономическому росту.

Говоря о развитии страны, Глава государства особо обратил внимание на то, что в проводимой работе надо учитывать критические вызовы и кардинальные перемены, с которыми сталкивается все человечество.

– Обостряются геополитические противоречия и соперничество между государствами. В такой нестабильный период мы должны действовать в соответствии с нашими стратегическими ориентирами, – заявил Президент.

Он подчеркнул, что тщательно спланированные и соответствующим образом реализованные замыслы рано или поздно принесут свои плоды. К примеру, в Казахстане в последние годы уделяется особое внимание сфере образования. Благодаря четким решениям и принятым мерам повысился статус учителя. Для устранения дефицита мест в школах реализуется специальная программа. И результаты уже видны: согласно международному рейтингу PISA, в нашей стране значительно повысилось качество среднего образования.

Планомерная работа дает положительные итоги и в других сферах.

– Недавно численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. Это историческая веха, которая воодушевила всю страну. Нет никаких сомнений, что увеличение численности населения придаст дополнительный импульс развитию нашего государства и возвысит его статус. Поэтому наша основная цель – сделать все возможное для повышения качества жизни граждан. В прошлом году средняя продолжительность жизни в стране достигла 74,4 года. Это означает, что наряду с качеством медицинских услуг растет также благосостояние граждан, – отметил Глава государства.

Вновь обратившись к теме развития регионов, Касым-Жомарт Токаев отметил, что там ведется большая работа по привлечению инвестиций. Только в этом году по всей стране реализован 91 инвестиционный проект на сумму 376 млрд тенге, благодаря чему создано свыше 6 тыс. постоянных рабочих мест.

– Создание дополнительных постоянных рабочих мест – это задача общегосударственного характера. Потому что речь идет о занятости населения, об отходе от иждивенческой психологии в обществе, – подчеркнул Президент.

Глава государства высоко оценил тот факт, что Казахстан становится привлекательным для мировых и региональных промышленных гигантов. В качестве примера он привел запуск строительства завода полного цикла по производству автомобилей Kia в Костанае. Перед страной стоит задача по реальной индустриализации и формированию нового промышленного каркаса страны.

– На днях по моему поручению успешно решился вопрос перехода Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Теперь задача Правительства – оказать ей содействие, особенно на начальном этапе работы, а затем спрос с нового собственника будет очень жесткий, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отметил он также острую необходимость модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры по всей стране, которую четко обозначила череда аварий на объектах жизнеобеспечения в разных регионах. Эта проблема игнорировалась и не решалась десятилетиями, теперь же за короткий срок государство провело аудит и начало системную работу по запуску новых и ремонту действующих генерирующих мощностей, обновлению тепловых сетей и других инженерных коммуникаций. В частности, как сообщил Президент, в этом году реализован масштабный проект, который позволил более чем в два раза увеличить пропускную способность электрических сетей на западе страны.

Подчеркнул Глава государства также огромное значение для экономики транзитно-транспортной инфраструктуры, дорог. Он призвал эффективно использовать возможности, которые дает нашей стране ее географическое расположение.

Кроме того, большие перспективы есть у Казахстана в цифровой индустрии. Как напомнил Глава государства, наша страна занимает ведущие позиции в мире по индексу развития электронного правительства и финтеха (в том числе совсем недавно в оборот запущен цифровой тенге).

– В стране динамично развивается IT-сектор, который с каждым годом расширяет свою долю в экономиках передовых государств. В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до одного миллиарда долларов к 2026 году. Мы делаем акцент на дальнейшей цифровизации всех сфер экономики: от крупных промышленных производств до небольших сервисных проектов. Наша страна должна закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий. Казахстан может и должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В целом он обратил внимание, что наращивать темп и глубину преобразований необходимо по всем направлениям. И для действительно мощного рывка в развитии важно не только решать текущие задачи, но и разрабатывать собственное видение будущего страны, формировать новое качество нации, совершенствовать систему индивидуальных и коллективных ценностей.

– Нам надо всегда думать о том, кем мы будем завтра, какое место займем в стремительно меняющемся мире, – заявил Глава государства. – Нам пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других. Мы должны стать государством, которое не только потребляет, но и производит. Я не раз говорил об этом. Марка «сделано в Казахстане» должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса «Алтын сапа», – отметил он.

При этом, по мнению Президента, представители бизнеса должны глубоко осознавать ответственность перед населением.

– Честный гражданин – «Адал азамат» – думает не только о собственном благополучии. Он также заботится о родном ауле и крае, в котором работает. Именно такие предприниматели должны получать поддержку и признание общества. Действительно, это самая благородная миссия – служение родной стране. В этом году участники конкурса «Парыз» приняли активное участие в различных социальных проектах. На благотворительные цели направлено около 80 миллиардов тенге. Создано более 6 тысяч новых рабочих мест. Наши граждане, которые делятся своими доходами со своей страной, достойны самого глубокого уважения, – подчеркнул Глава государства.

В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах «Алтын сапа» и «Парыз», и вручил премии обладателям Гран-при.

Главный приз премии «Парыз» среди субъектов малого и среднего бизнеса получило ТОО «Абай Даулет» из Кызылординской области, среди субъектов крупного бизнеса – ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» из области Абай.

Премия Президента РК «Алтын сапа» в номинации «Лучший индустриальный проект» присуждена ТОО «ДЕП» из Костанайской области; в номинации «Лучший инновационный проект» – ТОО «Cleanfield Kazakhstan» из Мангистауской области.

Церемония вручения премий проходила в столичном Конгресс-центре, где также была организована тематическая экспозиция. Глава государства в рамках участия в мероприятии ознакомился со стендами, на которых были представлены проект «Одно село – один продукт», продукция отечественных компаний Global Safety, CleanField Kazakhstan, Borusan Cat, Med 365.