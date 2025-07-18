Стремиться к лучшему

Қазақ тілі
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Асемгуль Кайнетова

Глубоко познать язык Абая Кристине Ветровой помогла казахоязычная среда, в которой она выросла

Язык – достояние нации, считает молодой педагог, укрепляя данную непреложную истину в сознании учеников. Сегодня Кристина Ветрова преподает химию и биологию на казахском языке в средней школе села Каратал района Шал акына Северо-Казахстанской области. При этом она не только погружает своих подопечных в мир химических соединений и живых микроорганизмов, но и учит детей любить свой край, а через любовь к малой родине воспитывает ответственность за судьбу родины большой, чей завтрашний день зависит от них, сегодняшних мальчишек и девчонок.

Кристина Ветрова родилась в 2001 году в селе Ибраево, что неподалеку от Сергеевки. В 2007 году пошла в среднюю школу им. Меркена Ахметбекова с казахским языком обучения. Другой не было. Поэтому, как улыбается Кристина Александровна, она в хорошем смысле оказалась «обречена». И сегодня она счастлива от того, что ее жизнь сложилась именно так, а не иначе, что казахский язык стал для нее окном в большой мир национальной литературы, культуры и традиций.

Выросшая в казахской среде девочка с раннего детства понимала отдельные слова и фразы, играя со своими сверстниками, но полностью погрузиться в язык смогла лишь в третьем классе.

– Это сейчас я свободно владею государственным языком, но в начальных классах школы он давался мне не так уж и легко. Приходилось прикладывать немало усилий: много слушать, читать, вникать. Все мои друзья были казахами, они всегда меня поддерживали, видя с каким упорством и настойчивостью я пытаюсь овладеть языком. Я им очень благодарна за это, как и своим учителям казахского языка – Розе Халеловне, Зейнегуль Габдуллиновне и Омирсерику Сырымовичу. Это они научили меня за буквами и правилами видеть куда больше – чувствовать само естество языка, его красоту и душу, – рассказывает Кристина Ветрова.

Родители Кристины хоть и не говорят на казахском, но очень хорошо его понимают. Сестренка также свободно владеет казахским, она уже окончила школу, а вот младший братишка еще учится, но также старательно и прилежно осваивает язык Абая. Сама Кристина, будучи школьницей, часто участвовала в Абаевских и Магжановских чтениях, в районных и областных олимпиадах, где занимала призовые места.

В школе, где сегодня работает Кристина Александровна, ее, выпускницу Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, приняли очень тепло и педагоги, и ученики. И в этом, как считает она, немаловажную роль сыграло именно знание казахского языка. С порога обезоружив своих коллег безупречным казахским, молодой педагог вызвала у них не только приятное удивление, но и, что очень важно, искреннее уважение.

– Понимаете, любое благое действие вызывает такую же ответную реакцию. Мое приветствие и дальнейшее общение на казахском языке было воспринято коллегами как уважение не только к ним лично, но и в целом к казахскому народу, его истории и культуре. А язык ведь, как и домбра, – душа казаха, – продолжает Кристина Александровна.

Через язык она смогла глубже погрузиться в национальные традиции и обычаи. В своей речи Кристина Александровна часто использует казахские пословицы и поговорки, которые считает неисчерпаемым кладезем народной мудрости.

Обращаясь к молодежи, Кристина Ветрова говорит:

– Счастливая жизнь – в ваших руках. Будущее не может быть плохим или хорошим само по себе. Оно будет таким, каким мы его создадим. Сейчас то время, когда ценится не сила, а знания. Поэтому стремитесь к знаниям. Учитесь, развивайтесь, вдохновляйтесь! Учиться и познавать – не стыдно, стыдно оставаться в невежестве и не стремиться к лучшему.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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