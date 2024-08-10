Строить можно на века, если есть хорошие учителя

О своей семье, где выросло не одно поколение строителей, рассказал Почетный строитель республики, член общественного совета области Абай Николай Исаев.

Отец деда, то есть прадед Николая Николаевича, был крепостным, но предприимчивым и мастеровитым человеком, которого хозяева отпускали в город с топором и рубанком.

Дед Николая Николаевича – Иван Исае­вич – после Первой мировой войны, освободившись из германского плена, вернулся в Санкт-Петербург, а в 1918 году семья переехала в Семипалатинск.

С 1924 года Иван Исаевич работал в организациях ЖКХ Семипалатинской области. А отец Николая Николаевича – Николай Иванович Исаев – до войны преподавал в Семипалатинском железнодорожном училище, в котором готовили специалистов для строительства Турксиба.

Затем был призван в армию, окончил летное военное училище и участвовал в боях. Сначала – в финскую, затем – на фронтах Великой Отечественной войны, которую завершил на Дальнем Востоке. По возвращении с фронта Николай Иванович вновь вернулся к преподаванию в железнодорожном училище. Он рано ушел из жизни – в возрасте 48 лет.

Брат Николая Николаевича – Олег Николаевич – окончил строительный техникум в Семипалатинске. Трудовую деятельность начал, что называется, от сохи – работал слесарем-сантехником. Сестра Светлана Николаевна окончила Московский строительный институт, начинала работать в проектной мас­терской, затем на строительстве канала «Иртыш – Караганда» и уже позже перешла на преподавательскую работу в строительный техникум.

Сам Николай Николаевич окончил Семипалатинский строительный техникум, затем институт, начинал с профессии бетонщика. Быстро продвигался по карьерной лестнице. На его глазах строился Семипалатинск.

Как признается Николай Николаевич, ему повезло в профессиональной деятельности – у него были хорошие учителя. Тогда производственное проектно-промышленно-строительное объединение «Семоблагропромстрой» возводило объекты практически по всей Семипалатинской области: школы, клубы, больницы...

Николай Николаевич обеспечивал технический надзор строительства здания, в котором сейчас располагается акимат области Абай, контролировал возведение областного театра. Полностью осущест­влял технадзор реконструкции зимовки Абая в урочище Жидебай.

Строительную специальность выбрал и сын Николая Николаевича – Максим. Он строил школу в поселке Жоламан, что на окраине Семея.

– Еще у меня есть дядя – сын брата моей бабушки. Если считать, то он самый знаменитый. Это Юрий Василье­вич Баталов, отметивший недавно 85-летний юбилей. В его бытность ректором Восточно-Казахстанского технического университета в вузе открылось обу­чение по 20 новым специальностям. Были созданы учебные и научно-произ­водственные комплексы «Автодорожник», «Автотранспортник», «Архимас», «Строи­тель», «Машиностроитель», – рассказывает Николай Николаевич.

В семье все умели строить. Так, Николай Николаевич вместе с сыном сами построили дачу.

Журналисты со всего региона обращаются к Николаю Исаеву за комментариями в сфере строительства. В ходе интервью, конечно, не остался в стороне и вопрос о качестве современного строительства.

– Во-первых, сегодня отсутствует школа строительства. Если в 1960–1980-е годы о профессионализме казахстанских строителей знали далеко за пределами республики, то сейчас на стройплощадках, мягко говоря, творится что-то непонятное. Между тем в союзную бытность при каждом строительном тресте был свой учебный комбинат, где каждые четыре года проходили дополнительное обучение все специалисты – от бригадира до начальника строительного управления. Сейчас ничего подобного нет, – сетует Николай Исаев.

За минувшие два десятилетия сменилось поколение строителей, и те, кто не прошел никакой профессиональной школы, сегодня поставлены учить молодежь.

Отсюда и соответствующее качество. Другая беда – отсутствие контроля и ответственности. Ведь строительные компании – все частные. А проверять малый и средний бизнес сегодня нельзя. Если какой-нибудь инспектор заметит нарушения техники безопасности на стройке, ему придется пройти такой длинный путь через прокуратуру, что за это время уже и объект сдадут. Если, конечно, до этого на объекте что-нибудь не рухнет…

– Сегодня нет нормативов затрат труда. С теми видами современных отделочных материалов, растворов, смесей, с малой механизацией, о которой раньше даже не мечтали, затраты труда у нас все равно растут. Если 30 лет назад каменщики спокойно укладывали за смену более куба, то сейчас едва успевают сделать половину. Кроме того, раньше действовали лаборатории экономического анализа, они анализировали весь строительный процесс – затраты труда, стоимость материалов, стоимость транспорта. Сегодня этого тоже нет. Структура строительных трестов позволяла спланировать максимально эффективное использование техники. Допустим, составляли план работы для одного крана, и он без перерывов передвигался с места на место. Теперь небольшая строительная фирма имеет один кран, который большую часть времени простаивает, и один КамАЗ, который может довезти до объекта всего одну пачку кирпича. Естественно, от этого себестоимость растет, – поясняет Николай Исаев.

Поговорили мы с ветераном и о застройке областного центра. Архитектурная анархия началась в городе в 90-е годы прошлого века. Тогда на волне приватизации появилась возможность творить все, что заблагорассудится. И эти последствия «аукаются» до сих пор. Первые этажи многоэтажных жилых домов были массово выкуплены частниками и перестроены под магазины, парикмахерские, аптеки.

– Никто не требовал, чтобы их подводили под единый стандарт. В итоге первые этажи домов выглядят пестрым лоскутным одеялом, каждый соорудил кусок фасада по собственному разумению, не оглядываясь на соседа, – сетует Николай Исаев. – Если говорить о Семее, то его вообще изуродовали варварской застройкой. В последние годы нам всем рассказывают, что прежний генплан города якобы устарел, изжил себя. Государство выделило огромные суммы на разработку нового. А зачем? В Семее сейчас около 340 тысяч жителей. Предыдущий генплан был рассчитан на полмиллиона человек и исчерпал бы себя, когда мы достигли бы этого рубежа. Тем не менее разработали новый генплан, но вот именно нового в нем не видно, – говорит Николай Исаев.

Тем не менее строить на века, уверен Николай Исаев, можно, если у нынешнего поколения строителей будут хорошие учителя!