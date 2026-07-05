Жанар Дугалова спела вместе со школьниками в честь Дня Астаны

Культура

В праздничном проекте приняли участие учащиеся школы искусств №2

В Астане воспитанники школы искусств №2 поздравили жителей и гостей столицы с Днем города, исполнив песню «Астана». Музыкальный проект был организован при поддержке акимата района Нура и Управления образования города, передает Kazpravda.kz.

Особенностью праздничного мероприятия стало участие казахстанской эстрадной певицы и актрисы Жанар Дугалова, которая выступила вместе с юными артистами и поздравила жителей столицы с праздником.

Как отметили организаторы, проект стал отражением теплого отношения молодого поколения к родному городу, их гордости за столицу и любви к Родине. По мнению организаторов, подобные инициативы помогают развивать творческий потенциал детей и молодежи, а также способствуют укреплению гражданской позиции и уважения к национальным ценностям.

«Этот творческий проект наглядно продемонстрировал теплое отношение молодого поколения к родному городу, их гордость за столицу и искреннюю любовь к Родине. Подобные поучительные проекты способствуют не только развитию творческого потенциала подрастающего поколения, но и укреплению их гражданской позиции и уважения к национальным ценностям», — сообщили в акимате Астаны.

 

#культура #Астана #концерт

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