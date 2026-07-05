Свыше трех тыс спортсменов из 20 стран приняли участие в OCEANMAN QAZAQSTAN – 2026

Фото: Акимат региона

На Капшагайском водохранилище завершились международные соревнования по плаванию на открытой воде OCEANMAN QAZAQSTAN – 2026, по итогам которых определены победители. Один из крупнейших турниров Центральной Азии в этом году объединил более 3000 спортсменов из 20 стран, а поддержать участников приехали свыше 10 тысяч болельщиков, передает Kazpravda.kz.

В Казахстане турнир проводится уже пятый год подряд. Участники соревновались в пяти дисциплинах на дистанциях от 500 метров до 10 километров: OCEANMAN (10 км), HALF OCEANMAN (5 км), SPRINT (2 км), OCEANKIDS (500 м) и INSPIRATION. На старт вышли профессиональные спортсмены, любители, дети, ветераны, а также участники с особыми потребностями.

На церемонии открытия аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил значение международного турнира для развития массового спорта и туристического потенциала региона.

«OCEANMAN QAZAQSTAN - это не только одно из самых престижных международных спортивных событий Алматинской области, но и всей страны. Сегодня соревнования стали большой традицией, объединяющей пловцов со всего мира. Ежегодный рост числа участников свидетельствует о повышении международной популярности турнира и растущем интересе к плаванию на открытой воде в Казахстане. Соревнования, которые ежегодно проходят на Капшагайском водохранилище, вносят значительный вклад в развитие спортивного и туристического потенциала Алматинской области, повышают узнаваемость региона на международной арене и популяризируют здоровый образ жизни», - сообщили в акимате Алматинской области.

В первый день соревнований были определены сильнейшие пловцы на дистанции 10 километров. В заплывах приняли участие более 1300 человек.

Победителем среди мужчин стал один из лидеров сборной Казахстана Лев Черепанов. Чемпион Казахстана и двукратный бронзовый призер чемпионата Азии вновь подтвердил высокий уровень подготовки, опередив сильных соперников.

Абсолютной чемпионкой среди женщин в категории OCEANMAN стала казахстанская спортсменка Ирина Небесная. На дистанции HALF OCEANMAN победу одержали казахстанцы Тимофей Лебедев и Анна Резванцева.

Во второй день турнира более 800 участников старше 16 лет преодолели дистанцию SPRINT протяженностью два километра. Для юных спортсменов были организованы старты OCEANKIDS и INSPIRATION, где все призовые места заняли представители Казахстана.

Одним из участников детских соревнований стал юный спортсмен из Астаны Фархад Жуманах, который отметил, что участие в международном фестивале стало для него важным спортивным опытом и дополнительной мотивацией для дальнейших тренировок.

Особенностью нынешнего турнира стала реализация двух социальных проектов. Благодаря инициативе «Мама, я плыву» участниками фестиваля стали 130 детей с особыми потребностями, безопасность которых обеспечивали специально подготовленные тренеры и волонтеры. Еще 90 детей из сельских населенных пунктов и социально уязвимых категорий впервые получили возможность выступить на соревнованиях международного уровня.

Особую атмосферу фестивалю придал легендарный британский спортивный ведущий Гордон Грэм - официальный голос мировой серии Ironman и постоянный ведущий крупнейших международных соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.

Победители и призеры OCEANMAN QAZAQSTAN – 2026 получили путевки в финальный этап Oceanman Worldwide Championship, где представят Казахстан на мировом уровне.