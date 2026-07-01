Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай

Предстоящие парламентские выборы обещают стать одной из самых динамичных политических кампаний последних лет. Обновление руководства партий, появление новых имен и консолидация ведущих политических сил способны придать новый импульс предвыборной гонке. Таким мнением в беседе с корреспондентом Kazpravda.kz поделился политолог Талгат Калиев.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый парламент – к началу политического сезона

По мнению Талгата Калиева, назначение выборов на 23 августа позволит провести все предусмотренные законодательством процедуры и сформировать новый состав парламента уже к началу политического сезона нынешней осенью.

«Традиционно выборы проходят в воскресенье, после чего несколько дней занимает подсчет голосов и подведение окончательных итогов. Если голосование состоится 23 августа, этого времени будет вполне достаточно, чтобы завершить все необходимые процедуры и сформировать новый парламент уже к 1 сентября. Политический сезон откроется строго по календарю, и работу начнет уже новый состав депутатов. На мой взгляд, эти сроки полностью позволяют провести агиткампанию качественно и обеспечить своевременный переход к работе нового парламента. Это важный момент как для государственных институтов, так и для самих политических партий», – отметил спикер.

Как отметил эксперт, нынешняя избирательная кампания будет иметь особое значение для всех политических объединений, поскольку именно в этот период внимание общества максимально сосредоточено на партийной повестке.

«Выборы по партийным спискам заставляют каждую политическую силу бороться не только за мандаты, но и за собственную узнаваемость. Именно в период агитационной кампании избиратели особенно внимательно следят за тем, что предлагают партии и какие программы они предлагают обществу. Это возможность закрепиться в общественном поле на долгие годы вперед. Поэтому можно ожидать появления новых инициатив, нестандартных предложений и интересных программных заявлений. Каждая партия будет стремиться максимально эффективно использовать этот повышенный интерес общества. Думаю, предстоящая кампания окажется достаточно насыщенной и конкурентной», – пояснил политог.

Обновление партийной системы

Талгат Калиев считает, что главным отличием нынешней кампании станет серьезное изменение политической конфигурации.

«За последнее время политическое поле изменилось достаточно серьезно. Появился новый политический игрок, а прежний фаворит прекратил самостоятельное существование после объединения. На этом фоне практически все партии стремятся продемонстрировать обновление, представить новые лица и новое руководство. Пока говорить о результатах этих изменений преждевременно, поскольку новые руководители еще не успели проявить себя в полной мере. Однако сама смена лидеров уже стала заметным информационным поводом и позволяет партиям привлечь дополнительное внимание общества. Насколько это скажется на итогах голосования, покажет только сама избирательная кампания», – добавил он.

Политолог отметил, что решающее значение будут иметь не только кадровые перестановки, но и качество самой предвыборной работы.

«Очень многое будет зависеть от того, насколько партии сумеют совместить современные способы коммуникации через социальные сети и интернет с традиционной работой — поездками по регионам, встречами с населением и личным общением с избирателями. Не менее важно, кто войдет в партийные списки. Наличие ярких и узнаваемых кандидатов всегда повышает интерес к политической силе. Если партия сумеет предложить обществу сильную команду и понятную программу действий, это существенно увеличит ее шансы на получение депутатских мандатов. Именно поэтому борьба будет идти не только между партийными брендами, но и между конкретными командами», – говорит эксперт.

Слияние партий – новые возможности и новые риски

Отдельно политолог прокомментировал объединение партий Amanat и «Әділет», назвав его одним из ключевых политических событий последнего времени.

«Крупная партия всегда обладает развитой инфраструктурой, институциональной памятью и значительным кадровым потенциалом. Именно поэтому при объединении существует вероятность, что организационная культура более крупной структуры будет доминировать. Вместе с тем интеграция всегда сопровождается определенными рисками. Если новые руководители попытаются слишком быстро провести масштабные кадровые изменения, это может вызвать внутреннее сопротивление и привести к разногласиям внутри объединенной партии. В то же время при грамотном объединении можно эффективно использовать опыт одной структуры и новые идеи другой. Именно от того, насколько успешно удастся провести этот процесс, будет зависеть эффективность обновленной политической силы», – констатировал он.

Кому на что рассчитывать?

Говоря о шансах отдельных партий, Калиев отметил, что наиболее устойчивые позиции сохраняют политические объединения, обладающие развитой региональной структурой и стабильным электоратом.

По его словам, партия «Ауыл» традиционно опирается на сельских жителей, которые составляют значительную часть населения страны, тогда как демпартия «Ак жол» продолжает ориентироваться на предпринимательское сообщество.

«Ак жол» традиционно работает с предпринимательским классом и имеет достаточно устойчивую электоральную нишу. Партия «Ауыл» также обладает серьезными преимуществами благодаря сильным позициям в регионах и работе с сельским населением. Активное участие представителей партии в местных выборах также способствует росту ее узнаваемости. Остальным участникам кампании предстоит прежде всего решить задачу преодоления проходного барьера. Если им удастся это сделать, они смогут рассчитывать на представительство в новом парламенте. Более точные прогнозы можно будет делать после завершения партийных съездов и утверждения окончательных списков кандидатов», – подытожил Талгат Калиев.

По его мнению, окончательные выводы о новой конфигурации партийной системы можно будет сделать уже после завершения съездов политических объединений и официального старта предвыборной кампании. Фактически именно она покажет, насколько успешно партии смогли адаптироваться к новым политическим условиям и убедить избирателей в своей готовности работать в обновленном парламенте.