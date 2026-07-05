Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

Подробнее об этом проинформировали в Акорде, сообщает Kazpravda.kz
Ежегодно 5 июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры.
«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Национальным днем домбры! Этот священный инструмент – неотъемлемая часть нашей идентичности, бесценное достояние, возвышающее дух народа. Посредством домбры на протяжении веков пестовались высокие нравственные идеалы нашего народа, сохранялась связь эпох и поколений. По сути, домбра – это голос нации, который проникновенно звучит и в радости, и в испытаниях, укрепляя дух и единство народа. В мелодиях домбры мы черпаем вдохновение и находим духовные ориентиры уверенного движения вперед. В эпоху нарастающих глобальных вызовов, размывания традиционных ценностей именно домбра и связанное с ней богатейшее наследие Великой степи должны стать незыблемой основой казахской культуры. Наш общенациональный долг – ознакомить международное сообщество с величавыми мелодиями казахской домбры», – подчеркнул Глава государства.
Кроме того, Президент считает, что неповторимый по образности афоризм выдающегося поэта Қадыр Мырза Әлі «Нағыз қазақ – домбыра» («Истинный казах – это домбра») должен стать путеводной звездой в нашей работе по масштабной популяризации домбры.
«Символично, что в преддверии этого знаменательного дня мы открыли поистине судьбоносную главу в летописи нашей государственности – 1 июля вступила в силу Новая Конституция страны. Сохранение историко-культурного наследия, поддержка национальной культуры впервые определены в качестве основополагающих принципов поистине Народной Конституции. Это полностью соответствует бытию, целям и интересам нашего народа, устремленного своими помыслами в будущее. Выражаю сердечную признательность домбристам, преподавателям и всем, кто словом и делом развивает это уникальное искусство в Казахстане и достойно представляет его за рубежом. Казахские кюи и песни будут и впредь согревать сердца всех соотечественников, вдохновляя нас на новые свершения во имя построения Сильного и Справедливого Казахстана! Желаю каждому дому мира, счастья и благополучия!», – говорится в тексте поздравления.