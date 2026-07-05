Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно 5 июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Национальным днем домбры! Этот священный инструмент – неотъемлемая часть нашей идентичности, бесценное достояние, возвышающее дух народа. Посредством домбры на протяжении веков пестовались высокие нравственные идеалы нашего народа, сохранялась связь эпох и поколений. По сути, домбра – это голос нации, который проникновенно звучит и в радости, и в испытаниях, укрепляя дух и единство народа. В мелодиях домбры мы черпаем вдохновение и находим духовные ориентиры уверенного движения вперед. В эпоху нарастающих глобальных вызовов, размывания традиционных ценностей именно домбра и связанное с ней богатейшее наследие Великой степи должны стать незыблемой основой казахской культуры. Наш общенациональный долг – ознакомить международное сообщество с величавыми мелодиями казахской домбры», – подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Президент считает, что неповторимый по образности афоризм выдающегося поэта Қадыр Мырза Әлі «Нағыз қазақ – домбыра» («Истинный казах – это домбра») должен стать путеводной звездой в нашей работе по масштабной популяризации домбры.