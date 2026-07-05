Казахстан расширит сотрудничество с ВОЗ и Турцией в сфере экстренной медицины

Об этом заявила Акмарал Альназарова на заседании ВОЗ

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Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова приняла участие в Министерской конференции Всемирная организация здравоохранения по вопросам управления чрезвычайными ситуациями при землетрясениях, которая состоялась в Стамбуле, передает Kazpravda.kz.

Международный форум объединил министров здравоохранения, руководителей международных организаций и ведущих экспертов для выработки совместных подходов к повышению устойчивости национальных систем здравоохранения к последствиям природных катастроф.

Открывая выступление, глава Минздрава Казахстана поблагодарила Правительство Турецкой Республики и Европейское региональное бюро ВОЗ за организацию конференции, подчеркнув значимость международного сотрудничества в условиях возрастающих глобальных рисков.

"Казахстан относится к числу государств с высоким уровнем сейсмического риска: около 40% территории страны находится в сейсмоопасной зоне. В этой связи государство последовательно укрепляет систему медицинского реагирования на чрезвычайные ситуации, совершенствуя инфраструктуру, подготовку кадров и механизмы межведомственного взаимодействия", - отметила Акмарал Альназарова.

По ее словам, за последние годы в стране реализован комплекс системных мер, направленных на повышение готовности к чрезвычайным ситуациям.

Ключевым звеном системы медицинского реагирования является Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Сегодня центр объединяет многопрофильную больницу, службу санитарной авиации и координирует деятельность 20 региональных станций скорой медицинской помощи, где ежедневно несут дежурство около 1600 бригад. Кроме того, на территории страны функционирует 41 трассовый медико-спасательный пункт, расположенный на наиболее аварийно-опасных участках автомобильных дорог.

Особое внимание, как отметила министр, уделяется развитию мобильных медицинских формирований. Центр медицины катастроф располагает специализированными отрядами в Алматы и Усть-Каменогорске, оснащенными современными мобильными полевыми госпиталями, способными автономно функционировать до 14 суток и ежедневно оказывать экстренную медицинскую помощь до 200 пострадавшим, включая проведение хирургических операций.

Наряду с развитием экстренной медицины Казахстан укрепляет систему санитарно-эпидемиологической безопасности. Во всех регионах страны действуют группы быстрого реагирования Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, обеспечивающие готовность к ликвидации последствий биологических, химических, радиационных и других угроз.

Отдельное внимание в выступлении было уделено Национальному плану обеспечения готовности и реагирования на угрозы общественному здоровью на 2025–2029 годы, утвержденному в 2025 году. Документ предусматривает проведение регулярных межведомственных учений, развитие лабораторного потенциала, совершенствование цифровой инфраструктуры и укрепление трансграничного эпидемиологического взаимодействия.

«Мы убеждены, что ни одна страна не способна в одиночку эффективно противостоять угрозам, которые несут крупные землетрясения и другие чрезвычайные ситуации. Только объединяя опыт, технологии и профессиональные компетенции, мы сможем обеспечить надежную защиту жизни и здоровья людей. Казахстан готов к самому активному международному сотрудничеству, обмену лучшими практиками, совместной подготовке специалистов и укреплению глобальной системы готовности к чрезвычайным ситуациям», — подчеркнула Акмарал Альназарова.

В ходе конференции казахстанская делегация также провела ряд двусторонних встреч с руководством Европейского регионального бюро ВОЗ и Министерства здравоохранения Турецкой Республики. По итогам переговоров достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в подготовке специалистов экстренной медицины, развитии служб медицины катастроф и обмене современными технологиями.

Кроме того, в рамках Организация тюркских государств Национальный координационный центр экстренной медицины определен базовой площадкой по развитию взаимодействия в сфере экстренной медицины. Это позволит проводить совместные учения, обмениваться профессиональным опытом и оперативно координировать действия при ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций.