Главной республиканской мечети присвоено название «Нұрсұлтан мешіті»

Религии

Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Духовное управление мусульман Казахстана сообщило о присвоении Главной республиканской мечети нового официального наименования. Отныне она будет носить название «Нұрсұлтан мешіті», передает Kazpravda.kz.

Как отметили в Духовном управлении мусульман Казахстана, новое наименование вводится в официальное использование.

«Духовное управление мусульман Казахстана сообщает, что Главной республиканской мечети присвоено наименование «Нұрсұлтан мешіті». В связи с этим данное наименование вводится в официальное использование», — сообщили в ДУМК.

В релгиозной организации подчеркнули, что Главная республиканская мечеть является общей духовной обителью не только для жителей столицы, но и для всей мусульманской общины Казахстана. А также добавили, что под новым наименованием Главная республиканская мечеть продолжит служить духовной жизни народа, вносить вклад в укрепление взаимного уважения и общественной солидарности, сохранение традиционных духовных ценностей и развитие добрых инициатив.

#Астана #мечеть #ДУМК

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