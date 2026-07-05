За пять лет перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли в 3,5 раза

В отрасли сегодня работают более 14 тысяч специалистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние пять лет объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос в 3,5 раза. Об этом, поздравляя работников отрасли с Днем работников морского и речного транспорта, заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, передает Kazpravda.kz.

Рост грузопотока обеспечен благодаря комплексной модернизации морской инфраструктуры. В порту Актау обновлено перегрузочное оборудование и построен контейнерный хаб, а в порту Курык выполнены дноуглубительные работы и введены дополнительные терминалы. Кроме того, внедрена цифровая IT-платформа, позволяющая в режиме онлайн отслеживать движение грузов и оформлять перевозки по принципу «единого окна».

«К 2029 году Казахстан и Китай планируют увеличить объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту до 300 тыс. ДФЭ. Кроме того, в Казахстане продолжается работа по развитию внутреннего водного транспорта. Ведётся капитальный ремонт трёх судоходных шлюзов без вывода их из эксплуатации, а также внедряется современная автоматизированная система управления шлюзами», — отмети Министр транспорта.

Параллельно в стране реализуются проекты по развитию речного туризма в Восточно-Казахстанской области, а также по созданию международного речного маршрута между Казахстаном и Китаем по реке Или.

Нурлан Сауранбаев также подчеркнул, что благодаря принимаемым мерам на внутренних водных путях страны сохраняется нулевой уровень аварийности речных судов, что свидетельствует о стабильном развитии отрасли и высокой надежности системы речных перевозок.