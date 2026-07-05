В Жамбылской области усилили контроль за селеопасными участками

Фото: Акимат региона

В результате продолжительных дождей в горной местности возрос риск формирования селевых потоков и локальных паводков. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в ходе рабочей поездки в Меркенский район ознакомился с состоянием селеопасных участков вдоль русла реки Мерке, передает Kazpravda.kz.

О текущей гидрометеорологической обстановке и принимаемых мерах главе региона доложили аким Меркенского района Ербол Жиенкулов и руководитель Жамбылского территориального эксплуатационного управления Казселезащита Султан Акбердиев.

Глава региона подчеркнул необходимость сохранения высокой готовности всех ответственных служб.

«Несмотря на завершение весеннего паводкового периода, текущая гидрометеорологическая обстановка не позволяет ослаблять контроль. Действия всех ответственных государственных органов и служб должны быть четко скоординированы, а необходимая техника и силы — находиться в полной готовности. Безопасность населения остается нашим главным приоритетом. Поэтому профилактические мероприятия должны проводиться на системной основе», — отметил Ербол Карашукеев.

Аким области поручил обеспечить постоянный мониторинг уровня воды в горных реках, организовать круглосуточное наблюдение за наиболее опасными участками и оперативно реагировать на любые изменения гидрологической обстановки.

Кроме того, ответственным службам поручено усилить контроль за состоянием русел рек и водопропускных сооружений, своевременно проводить их очистку, а также принимать меры по увеличению пропускной способности для снижения риска подтопления населенных пунктов.

В настоящее время на территории Жамбылской области насчитывается 18 селеопасных рек. Для своевременного выявления потенциальных угроз мониторинг на восьми гидрологических постах проводится три раза в сутки.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и оперативного реагирования сформированы две оперативные группы и одна аварийно-механизированная бригада. С начала сезона специалисты провели 56 наземных обследований.

Ранее в МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя. В ведомстве рекомендуют жителям домов, расположенных в потенциально опасных зонах, соблюдать повышенную осторожность.