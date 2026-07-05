Свыше 6,6 млрд тенге инвестировали в три новых предприятия Астаны

Фото: Акимат Астаны

В Индустриальном парке №1 Астаны введены в эксплуатацию три новых производственных предприятия, реализованных в рамках развития промышленного потенциала города, передает Kazpravda.kz.

Одним из новых объектов стал завод Heart Center Foundations, специализирующийся на производстве пластиковых медицинских изделий. Объем инвестиций в проект составил 4,155 млрд тенге. На предприятии создано 54 новых рабочих места, а производственная мощность достигает в среднем 12 млн единиц продукции в год.

«Вторым объектом стал Nomad Tech Engineering — завод по производству теплоагрегатов. Объем инвестиций в проект составил 2 млрд тенге, создано 40 новых рабочих мест. Производственная мощность предприятия составляет в среднем 19 единиц продукции в год. Также начал работу завод TAZAU, который занимается производством блочно-модульных очистных сооружений из полипропилена (ЛОС, КОС, КНС). В реализацию проекта инвестировано 510 млн тенге, создано 60 рабочих мест. Предприятие способно выпускать около 200 единиц продукции ежегодно», — сообщили в акимате Астаны.

Завод Nomad Tech Engineering будет выпускать теплоагрегаты, а предприятие TAZAU специализируется на производстве блочно-модульных очистных сооружений из полипропилена, включая локальные очистные сооружения, канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции.

Общий объем инвестиций в три проекта превысил 6,6 млрд тенге. Благодаря их реализации в столице создано 154 новых рабочих места.