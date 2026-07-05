Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира

Президент

Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна с Днем независимости страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Сгенерировано ИИ

Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с Днем независимости Алжирской Народной Демократической Республики.  

"Мы рассматриваем Алжир в качестве одного из надежных партнеров в арабском мире. Убежден, что казахско-алжирские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимопонимания, будут и впредь поступательно развиваться на благо наших народов", — говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Алжира - благополучия и процветания.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #АЛЖИР

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