В Казахстане создан Секретариат Халық Кеңесі: как будет работать новый госорган

В состав нового органа войдут шесть структурных подразделений, передает Kazpravda.kz
Президент Казахстана подписал указ об образовании государственного учреждения «Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі», которое станет постоянно действующим государственным органом, обеспечивающим деятельность Қазақстан Халық Кеңесі. Одновременно утверждены положение о новом органе, его структура, а также внесены изменения в ряд президентских указов.
Кто возглавит новый орган
Согласно документу, Секретариат является юридическим лицом в форме госучреждения и финансируется из республиканского бюджета. Возглавлять его будет заместитель Председателя Қазақстан Халық Кеңесі - руководитель Секретариата, назначаемый Президентом Казахстана. При этом руководитель не будет являться членом самого Қазақстан Халық Кеңесі. Штаб-квартира нового органа будет расположена в Астане.
Основные задачи Секретариата
Основная задача нового государственного органа - организационное, правовое, кадровое, финансовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Қазақстан Халық Кеңесі. Кроме того, Секретариат будет координировать взаимодействие Совета с государственными органами, организациями, институтами гражданского общества, международными организациями, маслихатами и общественными советами.
За что будет отвечать Секретариат
Фактически именно Секретариат станет рабочим аппаратом Қазақстан Халық Кеңесі. В его функции войдут подготовка и проведение сессий и заседаний Президиума, сопровождение деятельности постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп, контроль исполнения принятых решений, ведение документооборота и организационно-протокольное обеспечение мероприятий.
Законодательная инициатива и общественный контроль
Новому органу также поручено сопровождать реализацию права законодательной инициативы Қазақстан Халық Кеңесі. Для этого Секретариат будет организовывать предварительное обсуждение проектов законов, готовить аналитические материалы и предложения, а также обеспечивать процедуры, связанные с возможным внесением инициатив о проведении республиканского референдума в пределах полномочий, предусмотренных Конституционным законом.
Взаимодействие с обществом
Среди ключевых направлений деятельности - развитие общественного диалога. Секретариат будет организовывать общественные площадки, консультации, слушания, семинары и конференции, обеспечивать взаимодействие с этнокультурными объединениями, религиозными организациями, общественными объединениями, маслихатами и общественными советами. Кроме того, орган займется информационно-разъяснительной работой по вопросам внутренней политики, общественного согласия, национального единства и продвижения общенациональных ценностей.
Аналитика и международное сотрудничество
Отдельный блок полномочий связан с аналитической деятельностью. Секретариат будет проводить мониторинг общественных процессов, готовить информационно-аналитические материалы, привлекать научное и экспертное сообщество, сопровождать издательскую деятельность Қазақстан Халық Кеңесі и обеспечивать международное сотрудничество. В его компетенцию также вошли цифровизация внутренних процессов, кадровая работа, обеспечение кибербезопасности и контроль исполнения поручений.
Какие права получил новый госорган
Для выполнения своих задач Секретариат получил право запрашивать необходимую информацию у государственных органов, организаций и институтов гражданского общества, а также привлекать экспертов и профессиональные сообщества к подготовке аналитических материалов. При этом орган обязан соблюдать требования законодательства о защите служебной, коммерческой и иной охраняемой законом информации, а также рассматривать обращения граждан и юридических лиц в установленном порядке.
Структура Секретариата
Структура нового государственного органа включает руководство, отдел по взаимодействию с этнокультурными объединениями, отдел по взаимодействию с общественными объединениями, отдел по взаимодействию с маслихатами и общественными советами, информационно-аналитический отдел и административный отдел. Предельная штатная численность Секретариата установлена в количестве 48 вакансий.
Какие документы утратили силу
Указом также признаны утратившими силу положения, регулировавшие деятельность Ассамблеи народа Казахстана, включая Положение об Ассамблее народа Казахстана и Концепцию ее развития до 2030 года «Единство в многообразии». Одновременно внесены изменения в ряд других президентских указов, связанных с системой государственных органов и статусом Қазақстан Халық Кеңесі. Документ вступил в силу со дня подписания
Напомним, с вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан 1 июля 2026 года в стране завершили деятельность двухпалатный Парламент (Сенат и Мажилис) и Ассамблея народа Казахстана, которым на смену пришли новые конституционные институты - Құрылтай и Қазақстан Халық Кеңесі.