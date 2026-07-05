В Казахстане создан Секретариат Халық Кеңесі: как будет работать новый госорган

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Президент Казахстана подписал указ об образовании государственного учреждения «Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі», которое станет постоянно действующим государственным органом, обеспечивающим деятельность Қазақстан Халық Кеңесі. Одновременно утверждены положение о новом органе, его структура, а также внесены изменения в ряд президентских указов.

Кто возглавит новый орган

Согласно документу, Секретариат является юридическим лицом в форме госучреждения и финансируется из республиканского бюджета. Возглавлять его будет заместитель Председателя Қазақстан Халық Кеңесі - руководитель Секретариата, назначаемый Президентом Казахстана. При этом руководитель не будет являться членом самого Қазақстан Халық Кеңесі. Штаб-квартира нового органа будет расположена в Астане.

Основные задачи Секретариата

Основная задача нового государственного органа - организационное, правовое, кадровое, финансовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Қазақстан Халық Кеңесі. Кроме того, Секретариат будет координировать взаимодействие Совета с государственными органами, организациями, институтами гражданского общества, международными организациями, маслихатами и общественными советами.

За что будет отвечать Секретариат

Фактически именно Секретариат станет рабочим аппаратом Қазақстан Халық Кеңесі. В его функции войдут подготовка и проведение сессий и заседаний Президиума, сопровождение деятельности постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп, контроль исполнения принятых решений, ведение документооборота и организационно-протокольное обеспечение мероприятий.

Законодательная инициатива и общественный контроль

Новому органу также поручено сопровождать реализацию права законодательной инициативы Қазақстан Халық Кеңесі. Для этого Секретариат будет организовывать предварительное обсуждение проектов законов, готовить аналитические материалы и предложения, а также обеспечивать процедуры, связанные с возможным внесением инициатив о проведении республиканского референдума в пределах полномочий, предусмотренных Конституционным законом.

Взаимодействие с обществом

Среди ключевых направлений деятельности - развитие общественного диалога. Секретариат будет организовывать общественные площадки, консультации, слушания, семинары и конференции, обеспечивать взаимодействие с этнокультурными объединениями, религиозными организациями, общественными объединениями, маслихатами и общественными советами. Кроме того, орган займется информационно-разъяснительной работой по вопросам внутренней политики, общественного согласия, национального единства и продвижения общенациональных ценностей.

Аналитика и международное сотрудничество

Отдельный блок полномочий связан с аналитической деятельностью. Секретариат будет проводить мониторинг общественных процессов, готовить информационно-аналитические материалы, привлекать научное и экспертное сообщество, сопровождать издательскую деятельность Қазақстан Халық Кеңесі и обеспечивать международное сотрудничество. В его компетенцию также вошли цифровизация внутренних процессов, кадровая работа, обеспечение кибербезопасности и контроль исполнения поручений.

Какие права получил новый госорган

Для выполнения своих задач Секретариат получил право запрашивать необходимую информацию у государственных органов, организаций и институтов гражданского общества, а также привлекать экспертов и профессиональные сообщества к подготовке аналитических материалов. При этом орган обязан соблюдать требования законодательства о защите служебной, коммерческой и иной охраняемой законом информации, а также рассматривать обращения граждан и юридических лиц в установленном порядке.

Структура Секретариата

Структура нового государственного органа включает руководство, отдел по взаимодействию с этнокультурными объединениями, отдел по взаимодействию с общественными объединениями, отдел по взаимодействию с маслихатами и общественными советами, информационно-аналитический отдел и административный отдел. Предельная штатная численность Секретариата установлена в количестве 48 вакансий.

Какие документы утратили силу

Указом также признаны утратившими силу положения, регулировавшие деятельность Ассамблеи народа Казахстана, включая Положение об Ассамблее народа Казахстана и Концепцию ее развития до 2030 года «Единство в многообразии». Одновременно внесены изменения в ряд других президентских указов, связанных с системой государственных органов и статусом Қазақстан Халық Кеңесі. Документ вступил в силу со дня подписания

Напомним, с вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан 1 июля 2026 года в стране завершили деятельность двухпалатный Парламент (Сенат и Мажилис) и Ассамблея народа Казахстана, которым на смену пришли новые конституционные институты - Құрылтай и Қазақстан Халық Кеңесі.