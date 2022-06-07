Стройка с препятствиями

Застройщики заявили о проблемах, мешающих им превратить Караганду в город-миллионник.

У карагандинских строителей есть желание сделать угольную столицу городом-миллионником, но нет возможности. Что же им мешает? О существующих барьерах они рассказали на встрече с президентом Союза строителей Казахстана Талгатом Ергалиевым, который недавно приезжал в Карагандинский регион.

Самая серьезная проблема, сдерживаю­щая развитие города, – дефицит тепла и изношенность инженерных коммуникаций.

Если техусловия на подключение к водопроводу, канализации и электросетям застройщики с горем пополам получают, то с отоплением дела плохи. Мощности у местной ТЭЦ-3 есть, а вот тепловых коммуникаций, доведенных до стройплощадок в новом центре города, не хватает.

– Не исключено, что 2023 и 2024 года для вас будут тяжелыми, – сказал, обращаясь к карагандинским коллегам, президент Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев. – Потому что инфраструктуры нет, а без нее строить жилье бессмыс­ленно. Я общался с акимом города, и он меня заверил, что к 2025-му тепло будет.

Речь идет о том, что к 2025 году в Караганде построят третий тепловывод от ­ТЭЦ-3. Работа над ним идет, но очень медленно. За два года подрядчик уложил чуть более четырех километров трубы и построил две насосных станции.

Это при том, что общая протяженность будущего тепловывода составляет более 20 км. Его проектная мощность – более 400 Гкал. Это примерно треть от того, что потребляет вся Караганда в зимний период.

Однако застройщики сомневаются в том, что новую тепловую магистраль запустят в срок. Помешают или бюрок­ратические проволочки, или нехватка денег на строительство. Основания для этого есть. Ведь цены на стройматериалы растут год от года.

– Когда проект строительства третьего тепловывода был готов, озвучивалась его стоимость – 24 миллиарда тенге, – рассказал директор строительной фирмы «Аспап» и депутат гормаслихата Толеген Ашимов. – Потом начались корректировка, тендерные процедуры и прочие бюрократические моменты, которые продлились два года. В результате стои­мость строительства возросла до 43 миллиардов! Произошло удорожание почти в два раза! И мы потеряли уйму драгоценного времени.

Карагандинцы считают, что нужно законодательно установить персональную ответственность за такие ошибки. Потому что, во-первых, они подрывают авторитет государства в глазах народа. А во-вторых, мешают развитию строительного бизнеса.

– Сейчас госслужащие за свои некомпетентные или неправомерные действия де-факто никакой ответственности не несут, – отметил президент Ассоциации содействия развития частного предпринимательства Владимир Быков. – А надо бы виновного уволить или как-то по-другому наказать. Вот тогда он будет четко понимать, что нельзя превышать свои полномочия и нарушать права предпринимателей. Ведь мы платим налоги, на которые и содержится госаппарат.

Глава Союза строителей Казахстана одобрил предложение своих карагандинских коллег. А строитель Толеген Ашимов привел еще один вопиющий пример, который подтверждает необходимость введения этой самой персональной ответственности.

– В Караганде восемь лет назад построи­ли детскую клиническую больницу. Городу она очень нужна, потому что старая уже разваливается, – отметил Толеген Ашимов. – А в 2015 году Казахстан перешел к свободно плавающему курсу, и подскочили цены на медицинское оборудование. Чтобы его закупить, требовалось всего 200 миллионов тенге. Но заказчик, то есть областное управление строительства этих денег не дало. Да еще и пять лет таскало компанию-подрядчика по судам. А та за свой счет охраняла построенную больницу и в итоге разорилась. Теперь, когда прошло столько лет, здание нуждается в капремонте. На него и на закупку медоборудования по нынешним ценам надо уже 10 миллиардов тенге!

Толеген Ашимов считает, что чиновников, которые в 2015 году пожалели 200 млн тенге, следует найти и как-то наказать. Ведь их неверное решение обер­нулось для областного бюджета серьезными расходами.

– Если бы такое произошло по вине предпринимателя, то его фирму обанкротили бы, а самого давно посадили! – заявил строитель.

Еще одна проблема, которую затронули представители строительного сектора, касается непрозрачности процесса выдачи земли и техусловий на подключение к инженерным сетям. Предприниматели считают, что тем самым создаются условия для коррупции. А чтобы их исключить, в Караганде нужно создать своеобразный ЭнергоЦОН, придя в который каждый предприниматель мог бы сдать единый пакет документов для получения всех услуг сразу: и земли под застройку, и техусловий.

Благодаря ЭнергоЦОНу существенно бы повысилась инвестиционная привлекательность Карагандинского региона. Ведь сейчас на беготню по инстанциям и оформление документов уходят годы, что, конечно же, отпугивает инвесторов.

Все эти предложения карагандинцев президент Союза строителей Казах­стана обещал изложить в обращениях в Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также в Администрацию Президента РК.