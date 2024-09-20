Студенты запустили необычную экологическую акцию в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акимата Астаны, студенты Казахского национального университета искусств запустили необычную акцию в рамках экопрограммы «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка».

В видеоролике они восхитились чистотой города под песню Ерке Есмахан и призвали жителей принять участие в масштабной экологической акции.

«В столице активно проходит экологическая акция. Мы, молодежь города, не остались в стороне и внесли свой вклад. Сегодняшним видеороликом мы хотели показать, насколько чистый наш город. По моему мнению, мы должны относиться с трепетом к окружающей среде и как представители молодежи должны показывать пример. Призываем всех быть неравнодушными к поддержанию чистоты», – говорит участник акции Батыр Даурбеков.

Напомним, что в рамках масштабной эко-акции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, а также ликвидации несанкционированных свалок.

Напомним, 21 сентября в столице пройдет общегородской субботник в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты World Clean Up Day.