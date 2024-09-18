Общегородской субботник пройдет в Астане

В акимате призвали все предприятия города, ОСИ (КСК), субъекты малого и среднего бизнеса, волонтеров и неравнодушных горожан выйти на уборку

Фото: Kazpravda.kz

21 сентября в столице состоится общегородской субботник в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты World Clean Up Day, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

В рамках мероприятия планируется очистка территории города от мусора, уборка парков, скверов, дворов, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций.

«В рамках масштабной экоакции запланирована посадка свыше 2 тыс. зеленых насаждений. Основная цель экоакции – привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все», – отметили в местной администрации.

Также ранее стало известно, что грандиозный субботник недавно прошел в областном цент­ре Мангистауской области. Чистили буквально все скверы, парки, аллеи, набережную и даже дно Каспийского моря.

В экоакции приняли участие более 3 000 жителей региона, было задействовано около 100 единиц спецтехники, вывезено 300 тонн мусора.