Суд обязал Минфин выплатить Анатолию Шкарупе 10 млн тенге

Решение суда обосновано тем, что в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и нахождением под арестом бывшему вице-министру были причинены моральные и нравственные страдания.

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Есильский районный суд Астаны рассмотрел гражданское дело по иску Анатолия Шкарупы к Министерству финансов РК о взыскании компенсации морального вреда, сообщает Kazpravda.kz.

"Иск мотивирован тем, что истец приговором суда признан невиновным и оправдан в связи с недоказанностью участия в совершении уголовных правонарушений. Этим же приговором за оправданным истцом признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс", - говорится в сообщении суда.

Суд установил, что истец в 2018 году был задержан следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры РК и водворен в следственный изолятор по санкционированной следственным судом заочной мере пресечения в виде содержания под стражей.

Приговором Казыбекбийского районного суда Караганды от 26 января 2021 года Шкарупа А.В. признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 189 УК и оправдан ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения.

В апреле 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

В судебном заседании достоверно установлено, что в порядке главы 4 УПК за истцом признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Суд удовлетворил иск частично. Решением суда с Министерства финансов РК взыскана компенсация морального вреда в размере 10 млн тенге.

"Вывод суда обоснован тем, что в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и нахождением в изоляции от общества путем применения меры пресечения в виде содержания под стражей истцу причинены моральные и нравственные страдания", - пояснили в пресс-службе Есильского районного суда Астаны.