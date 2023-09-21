Судьбы ее стальное полотно

Основателем железнодорожной династии стал дедушка Татьяны Ивановны – Николай Никитович Пащенко, прошедший в свое время путь от помощника кочегара паровоза до машиниста второго класса тепловозов и пассажирских поездов. Ветеран труда был одним из первых машинистов-шеститысячников, то есть водивших тяжеловесные составы в шесть тысяч тонн.

Железнодорожниками были и родители Татьяны. Мать трудилась дежурной по станции Кокшетау-2 и Васильковка, отец – помощником машиниста поезда. И они с братом Николаем тоже связали свои жизни со стальной магистралью. О том, что железная дорога – это целый мир со своей особенной атмосферой, а ее работники – особая каста, девочка знала с малых лет, слушая разговоры старших о «железке», засыпая под стук колес проходящих мимо дома поездов.

Татьяна Ивановна считает, что на выбор профессии, ставшей призванием, повлияли занятия на Детской железной дороге, действовавшей когда-то в Кокшетау как учреждение дополнительного обучения и проф­ориентации. Пожалуй, сегодня это трудно представить, но тогда школьники могли летом поработать на ней проводниками, дежурными по станции, даже помощниками машинис­тов. Наверняка не один кокшетауский школьник, катаясь или подрабатывая на Детской железной дороге, определился с будущей профессией.

Однако Татьяну к окончанию школы захватила другая мечта – стать экологом, поэтому, наверное, к удивлению родных, она в Щучинске окончила Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма. Но все-таки вскоре девушка стала студенткой колледжа железнодорожного транспорта в Петропавловске, а позже получила диплом Казахского университета путей сообщения в Алматы.

Окончив колледж, по сей день Татьяна Капустинская работает в Кокшетауской дистанции сигнализации и связи (филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы»). Вначале молодого специалиста назначили монтером четвертого разряда ремонтно-технологичес­кого участка, затем, сдав экзамен, она стала механиком, после регулировщиком-приемщиком. Пытаясь овладеть тонкостями поездного дела, она стремилась изучить каждую деталь, вникала во все процессы. Ее любознательность сослужила ей добрую службу в дальнейшем профессио­нальном росте.

Сегодня проработавшая на железной дороге более двух десятков лет Татьяна Капустинская – ведущий инженер по охране труда и технике безопасности. От ее знаний, навыков, отношения к обязанностям зависят здоровье и жизнь каждого сотрудника предприятия на рабочем месте. В своем большом коллективе из 230 человек она регулярно проводит инструктаж по технике бе­зопасности, стремится сформировать атмосферу нулевой терпимости к нарушениям норм охраны труда и техники безопасности в такой непростой и травмоопасной отрасли, как железнодорожные перевозки. Кропотливая работа ведущего инженера по ТБ требует не только внут­ренней дисциплины, соб­ранности и организованности, но и выдержки, или, как теперь принято говорить, стрессоустойчивости.

Энергичная, современно мыс­лящая, деловая женщина этим качествам соответствует. Судя по всему, предложение руководства предприятия занять столь серьезную и ответственную долж­ность Татьяне Капустинской не было случайным. Определяющую роль здесь сыграли ее профессио­нализм и волевые качества. Два последних года, работая в сфере охраны труда, она видит результаты своих усилий, которые выражаются в снижении производственного травматизма. Татьяна Ивановна, как и все ее коллеги, хорошо знает: труд на железной дороге – это прежде всего дисциплина и четкое выполнение всех правил и инструкций на каждом ее участке.

Любимая работа – одна из главных ценностей для Татьяны Капустинской. Здесь, на железной дороге, она состоялась как спе­циалист и личность. Здесь все для нее родное, знакомое до мелочей.

К примеру, по стуку колес идущего вдалеке состава она легко может определить, пустой товарняк идет или тяжело груженный. А у пассажирского поезда, по ее словам, уже другое характерное постукивание колес о рельсы. Как и все железнодорожники, подобно музыкантам, она слышит в звуке и плавности хода каждого поезда свою отдельную мелодию.

Другая большая ценность в жизни Татьяны Ивановны – ее дружная семья. Часы, проведенные в кругу близких людей, наполняют теплом, радостью и взаимным доверием. Двое детей Татьяны Ивановны, как и она сама в детстве, выросли, слыша в основном разговоры о буднях и достижениях железнодорожной сферы, ведь и супруг нашей героини – Роман Михайлович Капустинский – тоже железнодорожник, за плечами которого 25 лет рабочего стажа. Добавим, что его мать Тамара Михайловна в свое время вбивала стальные «костыли» еще на строительстве Транссиба.

Так что и представители четвертого поколения – дети железнодорожников Капустинских – понимают, как важна и ответственна работа их родителей. Однако дочь их выбрала медицинскую стезю, 14-летний сын о будущей своей профессии разговор пока не заводил. Как бы родителям ни хотелось продолжения рабочей династии, они уверены: к выбору профессии сын должен подойти сам, осознанно. А они, конечно же, примут любой его выбор.