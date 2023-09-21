Судьбы ее стальное полотно Статьи 21 сентября 2023 г. 3:30 1 Раушан Утеулина, Акмолинская область Татьяна Капустинская – потомственный железнодорожник, общий рабочий стаж их династии на стальных магистралях – 191 год. фото из архива Т. Капустинской Основателем железнодорожной династии стал дедушка Татьяны Ивановны – Николай Никитович Пащенко, прошедший в свое время путь от помощника кочегара паровоза до машиниста второго класса тепловозов и пассажирских поездов. Ветеран труда был одним из первых машинистов-шеститысячников, то есть водивших тяжеловесные составы в шесть тысяч тонн. Железнодорожниками были и родители Татьяны. Мать трудилась дежурной по станции Кокшетау-2 и Васильковка, отец – помощником машиниста поезда. И они с братом Николаем тоже связали свои жизни со стальной магистралью. О том, что железная дорога – это целый мир со своей особенной атмосферой, а ее работники – особая каста, девочка знала с малых лет, слушая разговоры старших о «железке», засыпая под стук колес проходящих мимо дома поездов. Татьяна Ивановна считает, что на выбор профессии, ставшей призванием, повлияли занятия на Детской железной дороге, действовавшей когда-то в Кокшетау как учреждение дополнительного обучения и профориентации. Пожалуй, сегодня это трудно представить, но тогда школьники могли летом поработать на ней проводниками, дежурными по станции, даже помощниками машинистов. Наверняка не один кокшетауский школьник, катаясь или подрабатывая на Детской железной дороге, определился с будущей профессией. Однако Татьяну к окончанию школы захватила другая мечта – стать экологом, поэтому, наверное, к удивлению родных, она в Щучинске окончила Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма. Но все-таки вскоре девушка стала студенткой колледжа железнодорожного транспорта в Петропавловске, а позже получила диплом Казахского университета путей сообщения в Алматы. Окончив колледж, по сей день Татьяна Капустинская работает в Кокшетауской дистанции сигнализации и связи (филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы»). Вначале молодого специалиста назначили монтером четвертого разряда ремонтно-технологического участка, затем, сдав экзамен, она стала механиком, после регулировщиком-приемщиком. Пытаясь овладеть тонкостями поездного дела, она стремилась изучить каждую деталь, вникала во все процессы. Ее любознательность сослужила ей добрую службу в дальнейшем профессиональном росте. Сегодня проработавшая на железной дороге более двух десятков лет Татьяна Капустинская – ведущий инженер по охране труда и технике безопасности. От ее знаний, навыков, отношения к обязанностям зависят здоровье и жизнь каждого сотрудника предприятия на рабочем месте. В своем большом коллективе из 230 человек она регулярно проводит инструктаж по технике безопасности, стремится сформировать атмосферу нулевой терпимости к нарушениям норм охраны труда и техники безопасности в такой непростой и травмоопасной отрасли, как железнодорожные перевозки. Кропотливая работа ведущего инженера по ТБ требует не только внутренней дисциплины, собранности и организованности, но и выдержки, или, как теперь принято говорить, стрессоустойчивости. Энергичная, современно мыслящая, деловая женщина этим качествам соответствует. Судя по всему, предложение руководства предприятия занять столь серьезную и ответственную должность Татьяне Капустинской не было случайным. Определяющую роль здесь сыграли ее профессионализм и волевые качества. Два последних года, работая в сфере охраны труда, она видит результаты своих усилий, которые выражаются в снижении производственного травматизма. Татьяна Ивановна, как и все ее коллеги, хорошо знает: труд на железной дороге – это прежде всего дисциплина и четкое выполнение всех правил и инструкций на каждом ее участке. Любимая работа – одна из главных ценностей для Татьяны Капустинской. Здесь, на железной дороге, она состоялась как специалист и личность. Здесь все для нее родное, знакомое до мелочей. К примеру, по стуку колес идущего вдалеке состава она легко может определить, пустой товарняк идет или тяжело груженный. А у пассажирского поезда, по ее словам, уже другое характерное постукивание колес о рельсы. Как и все железнодорожники, подобно музыкантам, она слышит в звуке и плавности хода каждого поезда свою отдельную мелодию. Другая большая ценность в жизни Татьяны Ивановны – ее дружная семья. Часы, проведенные в кругу близких людей, наполняют теплом, радостью и взаимным доверием. Двое детей Татьяны Ивановны, как и она сама в детстве, выросли, слыша в основном разговоры о буднях и достижениях железнодорожной сферы, ведь и супруг нашей героини – Роман Михайлович Капустинский – тоже железнодорожник, за плечами которого 25 лет рабочего стажа. Добавим, что его мать Тамара Михайловна в свое время вбивала стальные «костыли» еще на строительстве Транссиба. Так что и представители четвертого поколения – дети железнодорожников Капустинских – понимают, как важна и ответственна работа их родителей. Однако дочь их выбрала медицинскую стезю, 14-летний сын о будущей своей профессии разговор пока не заводил. Как бы родителям ни хотелось продолжения рабочей династии, они уверены: к выбору профессии сын должен подойти сам, осознанно. А они, конечно же, примут любой его выбор. #профессия #призвание #династия #железнодорожники