Суперчемпион из Казахстана

Ребята из Атырау, занимающиеся в учебном центре Best Education, не впервые доказывают свой высокий уровень на международной арене. Осман Исатай удостоился звания «Суперчемпион», Абдулл-Рахим Сайфеден завоевал титул «Чемпион», а Асылхан Каламов и Аянат Турсын заняли первое место. Козайым Ерболаткызы также вошла в число лучших, заняв второе место.

– Для меня эта олимпиада стала очень важным событием. Мы не только участвовали в соревнованиях, но и успели познакомиться с прекрасным городом Баку, увидеть его достопримечательности, побывать на экскурсиях. Спасибо всем за поддержку, – поделился Осман Исатай.

Как отметила директор учебного центра Асель Джумабаева, его воспитанники регулярно участвуют в международных олимпиадах. Ранее успешно выступали на соревнованиях в России. По ее словам, ментальная арифметика – это не просто быстрый счет, а настоящая тренировка мозга. Такие состязания помогают детям развивать концентрацию внимания, улучшать память и аналитические способности. А после победы у них заметно повышаются самооценка и уверенность в себе.